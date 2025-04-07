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Чем подкормить лаванду, чтобы цвела весь сезон и хорошо пахла: какие удобрения стимулируют цветение
Это растение достаточно неприхотливо в уходе, однако не все удобрения ему подходят. Поэтому стоит знать, чем лучше подкармливать лаванду, чтобы не погубить ее.
Садоводам следует знать, что лаванде нужны те удобрения, которые будут постепенно высвобождать питательные вещества в почву. Ведь слишком много полезных микроэлементов может быть губительным для цветка, он выпустит слишком много зелени, поэтому не будет цвести или совсем погибнет. Рассказываем, чем лучше подкормить лаванду, чтобы стимулировать ее цветение, но не перекормить.
Чем подкормить лаванду, чтобы стимулировать ее цветение: какие удобрения лучше всего
Яичная скорлупа в измельченном виде является хорошим источником кальция для лаванды, который будет медленно высвобождаться и питать корни цветка. Необходимо посыпать измельченной яичной скорлупой основание растений.
Кофейная гуща. Использованная кофейная гуща будет насыщать лаванду азотом, который необходим для ее роста и развития. Удобрение вносить достаточно просто, нужно насыпать немного кофейной гущи вокруг растения и смешать его с почвой. Азот не будет вредить цветку, так как высвобождается из гущи постепенно.
Минеральные удобрения. Лаванда очень хорошо реагирует на минеральные составы. Лучшие полезные элементы для растения — это калий с фосфором и любые их комбинации с другими веществами. Также это может быть суперфосфат, калимагнезия и другие. Если подкармливать лаванду минеральными удобрениями, она будет пышно цвести и будет хорошо пахнуть. Удобрения можно использовать, предварительно растворив гранулы в воде, или добавлять в сухом виде при рыхлении почвы.