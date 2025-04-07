Чем подкормить лаванду, чтобы цвела весь сезон и хорошо пахла: какие удобрения стимулируют цветение

Кофейная гуща. Использованная кофейная гуща будет насыщать лаванду азотом, который необходим для ее роста и развития. Удобрение вносить достаточно просто, нужно насыпать немного кофейной гущи вокруг растения и смешать его с почвой. Азот не будет вредить цветку, так как высвобождается из гущи постепенно.

Минеральные удобрения. Лаванда очень хорошо реагирует на минеральные составы. Лучшие полезные элементы для растения — это калий с фосфором и любые их комбинации с другими веществами. Также это может быть суперфосфат, калимагнезия и другие. Если подкармливать лаванду минеральными удобрениями, она будет пышно цвести и будет хорошо пахнуть. Удобрения можно использовать, предварительно растворив гранулы в воде, или добавлять в сухом виде при рыхлении почвы.