Чем подкормить малину ранней весной: лучшее удобрение своими руками

Чем подкормить малину

Многие садоводы сейчас заменяют приобретаемые удобрения простыми средствами, которые можно приготовить самостоятельно. Как показывает опыт, подкормить малину для хорошего урожая можно продуктами, имеющимися на каждой кухне. Если смешать их в правильных пропорциях, даже обычные кусты начинают плодоносить гораздо лучше.

Как приготовить удобрение для малины

Для приготовления прикормки понадобятся обычные продукты: черный чай, сахар и крахмал. Процесс состоит из двух этапов: создание концентрата и их разведение для полива.

В емкость наливают 1 литр кипятка и добавляют 1 столовую ложку сухого черного чая. Раствор должен настояться 30–40 минут, пока не станет крепким. После этого в настой добавляют 2 столовых ложки сахара и 1 чайную ложку картофельного крахмала.

Смесь нужно тщательно перемешать до полного растворения сахара и крахмала. Затем раствор оставляют еще на 30 минут. Когда на поверхности начнут появляться мелкие пузырьки, значит процесс ферментации начался и удобрение готово к использованию.

Как правильно подкармливать малину раствором

Перед использованием 1 литра готового концентрата нужно смешать с 5 литрами чистой воды. Полученный раствор используют для полива кустов. Под каждый куст малины выливают 1 литр разбавленного удобрения. Подкормку проводят только по влажной почве (после дождя или предварительного полива). Это обеспечивает быстрое усвоение микроэлементов корневой системой и предотвращает ожоги.

Такая процедура улучшает обмен веществ в растениях, защищает от вредителей благодаря дубильным веществам чая и способствует более быстрому созреванию ягод.

Этот простой, но действенный метод позволяет собирать большую, ароматную и очень сладкую ягоду, независимо от сорта малины или климатических особенностей вашего региона.

В чем уникальность этой подкормки

Этот способ интересен тем, что он не просто кормит растение, а оздоравливает весь малинник одновременно. Каждый компонент смеси имеет свою четкую задачу, позволяющую получить большой урожай без лишних усилий.