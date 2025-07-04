Чем подкормить малину в июле, чтобы ягоды были сладкими и большими: какие самые лучшие удобрения

Рассказываем, какие самые эффективные удобрения для подкормки малины летом.

Дрожжевая подкормка для стимуляции роста кустов. Дрожжи содержат натуральные грибки, стимулирующие рост корневой системы и активизирующие микрофлору почвы. Это способствует лучшему усвоению питательных веществ. Для приготовления раствора нужно взять пачку сухих дрожжей, 2 столовых ложки сахара и развести в 10 литрах теплой воды. Удобрение должно настояться три часа. Поливать малину нужно под корень, по литру под каждый куст. После такой подкормки ягоды вырастают крупными, а кусты становятся сильнее.

Настой древесной золы для сладкого вкуса. Зола содержит калий и фосфор, которые отвечают за сладость и аромат ягод. Она также обеззараживает почву и укрепляет самое растение. На 10 литров воды нужно взять стакан древесной золы, настоять сутки и поливать малину под корень. Ягоды после такой подкормки становятся сладкими и ароматными, а кусты гораздо лучше переносят засуху.