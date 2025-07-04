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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
260
Время на прочтение
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Чем подкормить малину в июле, чтобы ягоды были сладкими и большими: какие самые лучшие удобрения

Чтобы малиновые кусты обильно плодоносили, а ягоды были крупными, сочными и вкусными, важно выбрать правильное удобрение для летней подкормки.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Чем подкормить малину, чтобы ягоды были сладкими

Чем подкормить малину, чтобы ягоды были сладкими / © Unsplash

Рассказываем, какие самые эффективные удобрения для подкормки малины летом.

Чем лучше подкармливать малину летом, чтобы ягоды были большими и сладкими

  1. Дрожжевая подкормка для стимуляции роста кустов. Дрожжи содержат натуральные грибки, стимулирующие рост корневой системы и активизирующие микрофлору почвы. Это способствует лучшему усвоению питательных веществ. Для приготовления раствора нужно взять пачку сухих дрожжей, 2 столовых ложки сахара и развести в 10 литрах теплой воды. Удобрение должно настояться три часа. Поливать малину нужно под корень, по литру под каждый куст. После такой подкормки ягоды вырастают крупными, а кусты становятся сильнее.

  2. Настой древесной золы для сладкого вкуса. Зола содержит калий и фосфор, которые отвечают за сладость и аромат ягод. Она также обеззараживает почву и укрепляет самое растение. На 10 литров воды нужно взять стакан древесной золы, настоять сутки и поливать малину под корень. Ягоды после такой подкормки становятся сладкими и ароматными, а кусты гораздо лучше переносят засуху.

  3. Зеленое удобрение. Настой из зеленой травы или крапивы содержит азот, который необходим в период роста ягод. Чтобы приготовить подкормку, заполните треть ведра измельченной травой или крапивой, залейте водой и настаивайте 5 дней. Перед использованием разбавьте настой водой в пропорции 1:10 и полейте кусты под корень. После такой подкормки малина вырастет большой, сладкой и сочной.

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Дата публикации
Количество просмотров
260
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