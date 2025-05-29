Чем подкормить малину в июне, чтобы получить богатый урожай больших и сладких ягод

Чем подкормить малину в июне / © Unsplash

Реклама

Опытные огородники рекомендуют начинать летний сезон подкормки малины не со сложных органических удобрений, а с минеральных, содержащих в своем составе азот. Они быстро усваиваются, поэтому кусты хорошо развиваются, закладывают много цветов и формируют крупные ягоды. А органику, как отмечают садоводы, лучше использовать в июле. Итак, рассказываем, чем нужно обязательно подкормить малину в июне, чтобы получить большой урожай сладких ягод.

Какое лучшее удобрение для малины в начале лета: полезные советы

Это азофоска — комплексное минеральное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий. Его использование дает заметные результаты уже с первого раза. Вот пять основных преимуществ применения азофоски для подпитки малиновых кустов:

Стимулирует активный рост побегов. Азот в составе азофоски способствует образованию новых сильных побегов и развитию зеленой массы.

Улучшает укоренение саженцев. Фосфор помогает растению наращивать прочную корневую систему, что повышает ее устойчивость к засухе, морозам и болезням.

Повышает урожайность. Калий стимулирует закладывание цветочных почек и улучшает вызревание ягод, делает урожай обильнее, а плоды слаще.

Укрепляет иммунитет растения. Сбалансированный состав минерального удобрения помогает малиновым кустам лучше противостоять грибковым заболеваниям и насекомым-вредителям.

Улучшает качество почвы. Регулярное внесение азофоски способствует повышению плодородия почвы.

Как правильно вносить азофоску под малиновые кусты

Рекомендованная дозировка — 30 граммов на квадратный метр. Удобрение рассыпают вокруг кустов и смешивают с верхним слоем почвы. Так минералы и другие питательные вещества быстрее добираются к корням.

Реклама

Профессиональные агрономы рекомендуют после внесения азофоски через две недели подкормить кусты малины органикой. Можно брать:

компост или перегной (слой 5-7 см),

раствор коровяка (1 часть на 10 частей воды),

раствор куриного помета (1 часть на 20 частей воды).