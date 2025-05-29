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Чем подкормить малину в июне, чтобы получить богатый урожай больших и сладких ягод
В начале лета кусты малины нуждаются в особой подкормке, которая в будущем поможет собрать большой урожай.
Опытные огородники рекомендуют начинать летний сезон подкормки малины не со сложных органических удобрений, а с минеральных, содержащих в своем составе азот. Они быстро усваиваются, поэтому кусты хорошо развиваются, закладывают много цветов и формируют крупные ягоды. А органику, как отмечают садоводы, лучше использовать в июле. Итак, рассказываем, чем нужно обязательно подкормить малину в июне, чтобы получить большой урожай сладких ягод.
Какое лучшее удобрение для малины в начале лета: полезные советы
Это азофоска — комплексное минеральное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий. Его использование дает заметные результаты уже с первого раза. Вот пять основных преимуществ применения азофоски для подпитки малиновых кустов:
Стимулирует активный рост побегов. Азот в составе азофоски способствует образованию новых сильных побегов и развитию зеленой массы.
Улучшает укоренение саженцев. Фосфор помогает растению наращивать прочную корневую систему, что повышает ее устойчивость к засухе, морозам и болезням.
Повышает урожайность. Калий стимулирует закладывание цветочных почек и улучшает вызревание ягод, делает урожай обильнее, а плоды слаще.
Укрепляет иммунитет растения. Сбалансированный состав минерального удобрения помогает малиновым кустам лучше противостоять грибковым заболеваниям и насекомым-вредителям.
Улучшает качество почвы. Регулярное внесение азофоски способствует повышению плодородия почвы.
Как правильно вносить азофоску под малиновые кусты
Рекомендованная дозировка — 30 граммов на квадратный метр. Удобрение рассыпают вокруг кустов и смешивают с верхним слоем почвы. Так минералы и другие питательные вещества быстрее добираются к корням.
Профессиональные агрономы рекомендуют после внесения азофоски через две недели подкормить кусты малины органикой. Можно брать:
компост или перегной (слой 5-7 см),
раствор коровяка (1 часть на 10 частей воды),
раствор куриного помета (1 часть на 20 частей воды).