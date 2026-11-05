Чем подкормить малину в конце осени, чтобы хорошо перезимовала и дала богатый урожай

Органические удобрения, которые помогут малине пережить зиму

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В конце осени малине требуется не азот для наращивания зеленой массы, а питательные вещества, которые помогут корневой системе подготовиться к холодам. Сейчас важно позаботиться о плодородии почвы, восстановить запасы питательных элементов после плодоношения и защитить корни от промерзания. Опытные садоводы советуют использовать органические и минеральные удобрения, но правильно подбирать их состав и количество, чтобы не навредить кустам перед зимой.

Чем подкормить малину осенью для хорошей зимовки

Одним из лучших вариантов для осенней подкормки малины считается сочетание фосфорных и калийных удобрений. Фосфор поддерживает развитие корневой системы, а калий участвует в регуляции водного баланса и помогает растениям лучше переносить неблагоприятные условия.

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Суперфосфат. Это источник фосфора, который необходим малине для нормального развития корней. На квадратный метр малинника обычно используют 30-40 г суперфосфата. Гранулы равномерно распределяют по грунту в зоне корней, после чего осторожно заворачивают в землю. Поскольку корни малины расположены близко к поверхности, глубоко перекапывать участок нельзя.

Сульфат калия. Для осенней подкормки лучше выбирать именно это удобрение, поскольку малина чувствительна к избытку хлора. На квадратный метр достаточно примерно 15–20 г сульфата калия. Его можно внести отдельно или вместе с суперфосфатом, соблюдая рекомендованные дозы.

Если почва сухая, после внесения удобрений малинник нужно полить. В то же время, не стоит вносить гранулы в промерзшую землю, когда растение уже не может полноценно усваивать питательные вещества.

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Органические удобрения, которые помогут малине пережить зиму

Не менее полезной осенней подкормкой является хорошо перепревший компост или перегной. Они постепенно обогащают почву органическими веществами, улучшают его структуру и помогают удерживать влагу.

Для малинника можно использовать примерно 4-6 кг зрелого компоста на квадратный метр. Его раскладывают вокруг кустов, не прижимая непосредственно к основанию побегов. Органическую подкормку также можно использовать в качестве мульчи: слой толщиной 5–7 см поможет защитить поверхностные корни от резких перепадов температуры.

Еще один доступный вариант — древесный пепел. Он содержит калий, кальций и другие минеральные элементы, но его состав зависит от древесины. На квадратный метр малинника можно внести около 100–150 г пепла, равномерно распределяя его по поверхности почвы.

Однако с пеплом нужно соблюдать осторожность: он снижает кислотность земли, поэтому на щелочных почвах его лучше не использовать. Также не следует смешивать его с азотными удобрениями и одновременно вносить с суперфосфатом.

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