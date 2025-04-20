Чем подкормить морковь, чтобы корнеплоды выросли сладкими, ровными и большими

Чем подкормить морковь, чтобы выросла большой / © www.freepik.com/free-photo

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Не каждый год бывает урожайным, поэтому огородники беспокоятся о том, чтобы собрать из своего участка максимальный урожай овощей. И радостно делятся своими секретами и рецептами для приготовления удобрения, чтобы морковь выросла сладкой, ровной и большой.

Когда нужно подкармливать морковь: какое удобрение самое лучшее для культуры

Первую подкормку почвы нужно делать за неделю до высева культуры, чтобы морковь быстрее взошла и хорошо росла.

Морковь нужно подкармливать калием, фосфором и бором — это ключевые минералы, необходимые для формирования больших, сладких и сочных корнеплодов. К тому же, морковь, получив такую подкормку, будет расти ровной, гладкой и не будет трескаться. Если этих элементов культуре не будет, она будет расти мелкой, деформированной и невкусной.

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Можно приобрести готовую смесь удобрений или приготовить подкормку собственноручно. Многие хозяева выбирают органику, потому что она экологична. Такие удобрения не будут влиять на вкусовые качества моркови и не повредят почву.

Обычно морковь подкармливают несколько раз:

во время высева;

после того, как появятся первые проростки;

через 15 дней после второй подкормки;

за 10-15 дней до уборки овощей.

Какими органическими удобрениями лучше всего подкармливать морковь

Когда на моркови появятся три листочка, это будет означать, что ее можно подкармливать. Есть несколько органических смесей, которые можно приготовить собственноручно, если вы не хотите использовать покупные удобрения.

Древесная зола. Чтобы сделать раствор, нужно 100 г пепла растворить в ведре воды и настоять в течение 10 часов. Затем необходимо полить этой смесью морковь под корень. Можно внести сухой пепел, просто размешав его с грунтом и посыпать грядку с морковью или свеклой.

Йод. Необходимо 20 капель йода развести в 10 литрах воды комнатной температуры и полить грядку с морковью в междурядье.

Куриный помет. С пометом нужно быть очень осторожными, чтоб не сжечь растения. Для приготовления подкормки необходимо взять одну часть куриного помета и развести в 10 частях воды. Раствор должен постоять 12 часов, чтобы выветрился аммиак. Затем возьмите 1 часть раствора и разведите 10 частями воды, размешайте и дайте постоять еще 12 часов. После этого морковь следует полить в междурядье, избегая попадания удобрения на зеленую массу.