Чем подкормить морковь, чтобы выросла большой и сладкой: какое удобрение лучше

Не каждый год бывает урожайным, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы собрать со своей грядки с морковью много больших и сладких овощей. Опытные хозяева радостно поделились своими секретами и рецептами подкормки моркови для получения большого урожая даже в самый неплодородный год. Рассказываем, когда и чем подкормить морковь, чтобы она выросла большой и сладкой.

Когда подкармливать морковь: какое удобрение лучше всего

Для интенсивного роста и формирования большой и сладкой моркови требуется азот, калий, бор и фосфор. Можно приобрести готовую смесь удобрений или приготовить раствор из органики собственноручно. Большинство опытных огородников выбирают органику, ведь она экологична, поэтому от нее сама польза для овощей. Такие удобрения не будут влиять на вкусовые качества моркови и не повредить почву.

Морковь нужно подкармливать несколько раз:

во время посева;

после того, как появятся первые всходы;

через 2 недели после второй подкормки;

за 10 дней до сбора урожая.

Чем подкармливать морковь после всходов

Впервые морковь нужно подкармливать тогда, когда на ней появятся три листочка, через 2 недели после того, как она взойдет. Есть несколько рецептов для приготовления органических удобрений, которыми можно подкармливать не только морковь, но и свеклу.

Золу можно использовать как в сухом виде, так и добавлять в раствор. Размешайте золу с землей и посыпьте грядку с морковью или свеклой, затем полейте участок водой. Для приготовления раствора нужно взять 100 г золы и 10 литров воды, настоять раствор в течение 10 часов и полить всходы под корни.

можно использовать как в сухом виде, так и добавлять в раствор. Размешайте золу с землей и посыпьте грядку с морковью или свеклой, затем полейте участок водой. Для приготовления раствора нужно взять 100 г золы и 10 литров воды, настоять раствор в течение 10 часов и полить всходы под корни. Йод. В 10 литрах воды разведите 20 капель йода и полейте грядку с морковью или свеклой в междурядье.

В 10 литрах воды разведите 20 капель йода и полейте грядку с морковью или свеклой в междурядье. Куриный помет. Чтобы приготовить раствор, возьмите 1 часть помета и 10 частей воды, хорошо размешайте и дайте настояться, пока выветрится аммиак, около 10-12 часов. Затем на 1 часть раствора возьмите 10 частей воды, размешайте и дайте постоять еще 12 часов. Затем можно поливать морковь, но строго в междурядье, чтобы не сжечь растения.

Чтобы приготовить раствор, возьмите 1 часть помета и 10 частей воды, хорошо размешайте и дайте настояться, пока выветрится аммиак, около 10-12 часов. Затем на 1 часть раствора возьмите 10 частей воды, размешайте и дайте постоять еще 12 часов. Затем можно поливать морковь, но строго в междурядье, чтобы не сжечь растения. Настой из сорняков. Для приготовления удобрения можно брать крапиву, одуванчик, лопух или полынь. Порубите две части сорняков, сложите в большую емкость и залейте тремя частями воды, дайте настояться на солнце в течение трех дней. Следует периодически помешивать раствор. Когда жидкость перестанет пениться, значит она уже готова. Разведите удобрение с водой в пропорции 1:10 и полейте морковь или свеклу.

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