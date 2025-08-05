Чем подкормить морковь в августе, чтобы она выросла максимально большой и сладкой

Чем стоит подкормить морковь в августе 2025 года / © unsplash.com

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Вкус моркови напрямую зависит от состава почвы, в частности от уровня его кислотности. Лучше всего корнеплод развивается на нейтральной почве. Если ваш участок имеет кислую среду, обязательно проведите известкование — для этого на каждый квадратный метр следует внести 400–500 граммов извести.

Также эффективным способом снижения кислотности является использование древесной золы: 2–3 стакана на квадратный метр помогут довести pH до оптимального уровня — около 7. Помимо нейтрализации кислотности важно обеспечить морковь питательными веществами. Для достижения желаемой сладости необходимо внести соответствующие удобрения.

Как подкормить морковь в августе 2025 года для повышения ее сладости: эффективные растворы

Чтобы в конце сезона собрать морковь с насыщенным сладким вкусом, в августе ее следует подкормить специальным питательным коктейлем из нитроаммофоски.

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2 столовые ложки нитроаммофоски,

6–7 кристаллов марганцовки,

10 л воды.

Тщательно растворите компоненты в воде и поливайте грядки раз в неделю в течение 2-3 недель. Такая схема стимулирует накопление природных сахаров в корнеплодах.

В случае, если марганцовки нет под рукой, ее можно заменить стаканом древесной золы — это тоже будет способствовать более сладкому вкусу урожая.

Чтобы стимулировать развитие сладких и сочных корнеплодов, в августе рекомендуется использовать борную кислоту как доступное микроудобрение. Для приготовления питательного раствора вам понадобится:

1 чайная ложка борной кислоты,

10 л воды.

Тщательно растворите борную кислоту в воде и поливайте морковь полученным раствором раз в 5–7 дней. Курс подкормки — 2-3 недели. Такая регулярность поможет укрепить растения, улучшить вкус урожая и повысить его качество.