Морковь. / © www.freepik.com/free-photo

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Чтобы осенью собрать большую, ровную, сочную и сладкую морковь, ухаживать за ней нужно в течение лета. Именно в этот период растение активно формирует корнеплод. Ведь даже незначительные ошибки могут сказаться на будущем урожае.

Что на грядке следует сделать в июле, чтобы морковь выросла большой, читайте в ТСН.ua.

Морковь относительно просто выращивать. Впрочем, уходом не следует пренебрегать, особенно в июле, когда корнеплод активно растет и утолщается. Иначе — плоды будут тонкими, деформированными и несладкими.

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Что следует сделать с морковью в июле

Именно в июле морковь активно наращивает корнеплод и накапливает сахара, от которых зависит его вкус, сочность и размер. Если в этот период уделить грядкам немного внимания, осенью можно получить уровни, крупные и сладкие корнеплоды.

Что рекомендуют сделать огородники уже сейчас:

прореживание — если овощи высеяны слишком густо, следует вручную удалить самую слабую лестницу;

пропалка — все сорняки, растущие между рядами, необходимо регулярно вырывать;

мульчирование — после сильных осадков следует разрыхлить почву вдоль рядов моркови сапой, а затем покрыть ее мульчей — соломой или тонким слоем компоста;

окучивание — если верхушки корнеплодов видны из-под земли, их надо окучить землей, чтобы защитить верхушки от воздействия солнечного света.

Подкормка моркови

В июле морковь следует подкармливать удобрениями, способствующими росту корнеплодов, а не ботвы. В этот период ей больше всего нужны калий, фосфор и бор. В то же время избыток азота может привести к пышной зелени и мелким, разветвленным корнеплодам.

Древесный пепел

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Зола является природным источником калия, кальция и других микроэлементов, которые помогают моркови вырасти большой, сладкой и сочной.

Рассыпьте 1 стакан пепла на 1 м 2 грядки и слегка зарыхлите в грунт. Можно приготовить настой: 1 стакан золы на 10 л воды, настоять несколько часов и полить междурядья.

Монофосфат калия

Одно из самых лучших удобрений для июля, ведь содержит калий и фосфор.

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Раствор : 10–15 г на 10 л воды. Поливайте по влажной почве раз в 2-3 недели.

Борная кислота

Бор способствует накоплению сахаров, делает корнеплоды ровными и уменьшает риск их растрескивания.

Раствор: 2 г борной кислоты растворите в небольшом количестве горячей воды, затем долейте до 10 л. Опрыскивайте листья вечером или в пасмурную погоду.

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Полезные советы

подпитывайте морковь после полива или дождя, чтобы не обжечь корни.

после внесения сухих удобрений слегка разрыхлите почву.

не используйте в июле свежий навоз или большие дозы азотных удобрений — они ухудшают качество корнеплодов.

поливайте редко, но обильно. Частые поверхностные поливы могут привести к растрескиванию моркови и образованию мелких корнеплодов.

Важен полив моркови, ведь овощ не переносит ни излишка, ни недостатка воды. Морковь может трескаться, если получает большое количество воды после продолжительной засухи. Она пытается поглотить как можно больше жидкости, что приводит к повреждению тканей из-за повышенного внутреннего давления.

Само сочетание калийной подкормки, умеренного полива и регулярного разрыхления в июле помогает получить большие, ровные и сладкие корнеплоды осенью.

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