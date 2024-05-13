Чем подкормить огурцы после всходов: овощи уродят обильно, будут сладкими и хрустящими

Огурцы – это овощная культура, имеющая поверхностное корневище, поэтому очень чувствительна к перепадам температуры и различным заболеваниям. Кроме того, огурцы нуждаются в регулярной подкормке, даже в период плодоношения. Чтобы обеспечить максимальный результат и высокую урожайность, лучше их подпитывать поочередно органическими и минеральными удобрениями. Такая подкормка обеспечит огурцам необходимое количество питательных веществ для роста и развития.

Чем подкормить огурцы после всходов, чтобы получить рекордный урожай

Первая подкормка огурцов производится на 12-15 день после всходов. Чтобы стимулировать рост растения, можно использовать разбавленный коровий навоз – 1 часть коровяка на 10 частей воды. Также используют для прикормки огурцов птичий помет – 1 часть органики на 20 частей воды. Лучшим выбором для первой подкормки огурцов будет раствор, содержащий 20 г аммиачной селитры, 10 г сульфата калия, 10 г суперфосфата на 12 литров воды. Еще овощи можно подкармливать дрожжами. Для этого в 10 литрах воды нужно развести 30 граммов сухих дрожжей и полстакана сахара. Затем настаиваем раствор в течение 5 часов и поливаем огурцы под корень.

Чтобы стимулировать рост растения, можно использовать разбавленный коровий навоз – 1 часть коровяка на 10 частей воды. Также используют для прикормки огурцов птичий помет – 1 часть органики на 20 частей воды. Лучшим выбором для первой подкормки огурцов будет раствор, содержащий 20 г аммиачной селитры, 10 г сульфата калия, 10 г суперфосфата на 12 литров воды. Еще овощи можно подкармливать дрожжами. Для этого в 10 литрах воды нужно развести 30 граммов сухих дрожжей и полстакана сахара. Затем настаиваем раствор в течение 5 часов и поливаем огурцы под корень. Вторая подкормка огурцов во время бутонизации. Для этого периода роста культуры нужно приготовить раствор, содержащий 30 г калийной селитры, 40 г суперфосфата на 10 литров воды. Также можно использовать органическую подкормку, как для первого удобрения. Еще опытные огородники рекомендуют подкормить саму почву на участке, где растут огурцы. На 10 литров воды добавьте 100 г пепла, дайте настояться в течение 10 часов и полейте участок. Такая подкормка будет способствовать образованию завязи и сделает почву более плодородной. На втором этапе еще будет полезен раствор из марганцовки и сахара. На 10 л воды нужно взять 10 кристаллов марганцовки и 50 граммов сахара, растворить ингредиенты в воде и полить грядку с огурцами. Таким образом, можно очистить почву от вредителей, ускорить рост культуры и привлечь внимание насекомых-опылителей.

Для этого периода роста культуры нужно приготовить раствор, содержащий 30 г калийной селитры, 40 г суперфосфата на 10 литров воды. Также можно использовать органическую подкормку, как для первого удобрения. Еще опытные огородники рекомендуют подкормить саму почву на участке, где растут огурцы. На 10 литров воды добавьте 100 г пепла, дайте настояться в течение 10 часов и полейте участок. Такая подкормка будет способствовать образованию завязи и сделает почву более плодородной. На втором этапе еще будет полезен раствор из марганцовки и сахара. На 10 л воды нужно взять 10 кристаллов марганцовки и 50 граммов сахара, растворить ингредиенты в воде и полить грядку с огурцами. Таким образом, можно очистить почву от вредителей, ускорить рост культуры и привлечь внимание насекомых-опылителей. Третья подкормка огурцов во время плодоношения. Когда огурцы начинают плодоносить, также нужно делать подкормку. В этот период можно полить грядку нитрофоской – 1 столовая ложка удобрения на 10 литров воды. Или подкормить калийной селитрой – 25 грамм удобрения растворить в десяти литрах воды. Также во время плодоношения для огурцов будет полезен травяной раствор с золой. Еще пепел можно вносить вместе с дрожжами, чтобы нивелировать излишнюю кислотность почвы.

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