Что положить в лунки, чтобы огурцы не были горькими / © Фото из открытых источников

Опытные хозяева поделились своими секретами выращивания вкусных огурцов без горького привкуса. Об этом пишет ресурс vsn.ua.

Обычно огурцы вырастают горькими, потому что растение пережило стресс. Если резко меняется температура, культуре не хватает влаги или питательных веществ, плоды могут быть не очень вкусными. Чаще такая проблема возникает тогда, когда огурцам не хватает калия и магния, или почва имеет повышенную кислотность.

Древесный пепел. Чтобы раскислить почву, в лунки нужно добавлять немного древесной золы. К тому же, эта органика содержит в своем составе калий и другие полезные микроэлементы, которые обеспечат формирование сладких ровных и сочных огурчиков.

Перегной. Эта органика считается лучшей для овощей, ведь улучшает структуру почвы и насыщает овощные культуры необходимыми веществами для активного роста и развития.

Луковая шелуха. Опытные хозяева во время посадки огурцов кладут в лунки луковую шелуху, которая обладает антисептическими свойствами. Эти отходы будут защищать корни огурцов от грибковых заболеваний и почвенных вредителей, а также улучшать наращивание зеленой массы.