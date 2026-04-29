Чем подкормить огурцы после пересаживания: простой раствор для быстрого роста

После пересаживания рассада огурцов нередко останавливается в росте на несколько недель. Чаще всего это случается из-за прохладных ночей, недостаточно прогретой почвы или нерегулярного полива. В такой ситуации огородники советуют не спешить с химическими удобрениями, а воспользоваться проверенным домашним способом, который помогает мягко стимулировать рост растений.

Речь идет о дрожжевой подкормке — простом домашнем средстве, которое, по словам дачников, стимулирует работу корневой системы и активизирует полезные микроорганизмы в почве. Благодаря этому растения лучше усваивают питательные вещества и быстрее набирают силу.

Для приготовления такого стимулятора роста понадобятся пакетик сухих дрожжей (11 граммов), столовая ложка сахара и вода. Сначала следует сделать закваску: растворить дрожжи и сахар в одном литре теплой воды. Затем смесь нужно оставить в теплом месте примерно на два часа, но не под прямыми солнечными лучами. Когда раствор начнет бродить и появится характерный запах, это будет означать, что закваска готова.

После этого концентрат необходимо развести в пяти литрах чистой воды. Однако перед самым поливом его советуют дополнительно разбавить: ориентировочно литр готовой смеси на ведро воды. Раствор должен быть слабым, ведь слишком насыщенная подкормка может повредить корни.

Перед внесением удобрения грядки обязательно следует хорошо полить обычной водой комнатной температуры. Это важно, поскольку дрожжи эффективно работают лишь во влажной почве. После подготовки под каждый куст огурцов выливают примерно по одному литру готового раствора. Огородники говорят, что уже через несколько дней растения могут заметно ускорить рост.

Чтобы усилить действие подкормки, перед ее использованием в почву иногда добавляют немного перегноя или древесной золы. В такой среде дрожжи еще активнее запускают полезную микрофлору, а растения лучше получают питательные вещества.

Это средство подходит не только для огурцов. Его также используют для томатов, баклажанов и перца.

