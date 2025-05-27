Первая подкормка огурцов

Реклама

После пересадки в открытую почву молодая рассада огурцов неизбежно переживает стресс, связанный с изменением условий. Чтобы помочь ей быстрее адаптироваться, восстановить рост и заложить основу для будущего урожая, своевременная и сбалансированная подкормка крайне важна.

После пересадки, когда огурцы полностью приживутся, нужно провести первую подкормку для стимуляции будущего урожая.

Чем лучше подкормить огурцы для раннего плодоношения

На начальном этапе развития огурцам требуется толчок как для общего роста куста, так и для будущего налива плодов. Для первой подкормки эксперты советуют использовать органическое удобрение из куриного помета.

Реклама

Куриный помет содержит азот в различных формах (быстроусвояемая аммиачная, амидная и органическая), что обеспечивает длительный период воздействия и способствует развитию листостебельной массы, укреплению куста; фосфор, калий, магний — важный элемент для зеленого цвета как куста, так и плодов, а также для их развития.

Подкормка огурцов куриным пометом

Для подкормки огурцов используют примерно пол-литровую банку раствора органического удобрения, разведенного в 10 литрах воды.

Поливают каждое растение примерно одним литром раствора. Количество зависит от погодных условий — в жаркую погоду нужно немного больше воды, поскольку крупные листья огурцов активно испаряют влагу. Важно поливать по влажной почве, поэтому перед подкормкой при необходимости проводят обычный полив водой.

Это удобрение имеет неприятный запах и работа с ним достаточно грязная, поэтому такой способ подкормки подойдет не каждому. К тому же, его нужно готовить заранее. Альтернативные варианты подкормки можно приобрести в магазине.

Реклама

Чем заменить органическое удобрение

Для тех, кто не имеет возможности или желания использовать органическое удобрение из куриного помета, существует простая альтернатива — комплексное минеральное удобрение с формулой 18-18-18 плюс магний. Автор рекомендует именно такую формулу, поскольку магний очень важный элемент для огурцов, способствуя их ярко-зеленому цвету, быстрому развитию и улучшенному плодоношению. Сбалансированные удобрения с формулой 20-20-20, обычно используемые для других культур, не содержат магния, поэтому для огурцов лучше выбрать вариант 18-18-18 с магнием.

В качестве примера такого удобрения было приведено дорогое удобрение Мастер, а также его более дешевый, но не менее качественный аналог Полифит с той же формулой и содержанием магния. Полифит также подходит для полива через системы капельного орошения.

Именно такая подкормка на раннем этапе помогает огурцам быстрее развиваться и начать плодоношение.