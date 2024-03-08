Чем подкормить перец и помидоры в первые месяцы роста, чтобы рассада была крепкой и высокоурожайной

Для огородников горячая пора наступила еще в конце зимы. Надо ведь столько всего сделать: вырастить рассаду, подготовить земельный участок и запастись удобрениями. И уже сейчас стоит подумать, чем подкармливать свои перцы и помидоры, еще сидящие на подоконниках, чтобы они не болели, хорошо росли и дали максимальный урожай. Опытные хозяева знают, что лучшей подкормкой для рассады будет органическое удобрение, которое можно приготовить самостоятельно. Рассказываем, чем лучше подкормить перец и помидоры на начальном этапе роста, чтобы рассада хорошо росла и дала большой урожай.

Чем подкормить перец и помидоры в первые месяцы роста

Йод. Такая подкормка хорошо влияет на иммунитет растения. Ваши помидоры и перцы вырастут крепкими и устойчивыми к различным заболеваниям. Для этого нужно взять литр воды, добавить туда каплю йода и полить рассаду.

Такая подкормка хорошо влияет на иммунитет растения. Ваши помидоры и перцы вырастут крепкими и устойчивыми к различным заболеваниям. Для этого нужно взять литр воды, добавить туда каплю йода и полить рассаду. Банановые шкурки. Кожура банана содержат большую долю питательных веществ, поэтому такая подкормка будет способствовать росту и развитию вашей рассады. Она вырастет крепкой и устойчивой к болезням. Чтобы приготовить такую подкормку, нужно кожуру бананов высушить в духовке, перемолоть в порошок и посыпать им почву под растениями, а затем полить водой.

Кожура банана содержат большую долю питательных веществ, поэтому такая подкормка будет способствовать росту и развитию вашей рассады. Она вырастет крепкой и устойчивой к болезням. Чтобы приготовить такую подкормку, нужно кожуру бананов высушить в духовке, перемолоть в порошок и посыпать им почву под растениями, а затем полить водой. Перекись водорода. Этот раствор влияет на повышение иммунитета помидоров и перца. Рассада будет расти крепкой и хорошо развиваться. Для приготовления подкормки нужно взять 2 литра чистой воды комнатной температуры и растворить в ней 2 столовые ложки перекиси водорода. Этим раствором полейте и окропите рассаду, такую процедуру нужно повторить три раза перед высадкой растений в открытый грунт.

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