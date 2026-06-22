Чем подкормить перец: что сделать, чтобы он пошел в рост

Подкормка перца

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Июньский уход за сладким перцем является определяющим для всего будущего урожая. Очень часто огородники сталкиваются с проблемой, когда с наступлением лета растения в ленивом состоянии останавливаются в развитии или демонстрируют очень слабый рост. Чтобы активизировать сладкий перец, заставить его активно наращивать сочную листовую массу и сформировать крепкий скелет для будущего обильного плодоношения, необходимо вовремя провести правильную подкормку.

Листья для перца, как и многих других культур, являются природным резервуаром, где накапливаются и синтезируются питательные элементы, которые впоследствии полностью перенаправляются в плоды. Именно густая и здоровая зеленая масса является надежной гарантией того, что перцы сформируются большими, сочными и обладают превосходными вкусовыми качествами.

Важность азотного питания перца в июне

Для стимуляции роста кустов в открытом грунте критически важно эффективное азотное питание. В июньский период проводится уже вторая по счету обязательная подкормка сладкого перца, направленная именно на наращивание вегетативной массы. Обеспечить культуру необходимым объемом азота можно двумя путями, посредством органических соединений или сбалансированного минерального комплекса. Эта схема универсальна, поэтому ее можно смело применять не только для сладкого перца, но и для стимуляции роста томатов и баклажанов.

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Подкормка перца органическими удобрениями

Натуральная органика содержит полный спектр легкоусвояемого азота. Для приготовления рабочего раствора используют следующие пропорции:

Чистая теплая вода — 10 литров

Куриный помет или качественный перегной — 1 литр.

Древесная зола — 100 граммов

Все компоненты тщательно растворяют в теплой воде. Перед внесением удобрения грядки с перцем обязательно нужно обильно пролить чистой водой — это обеспечит легкое и безопасное усвоение питательных веществ корневой системой. Полив приготовленным органическим раствором производят строго под корень каждого растения, причем делать это рекомендуется в первой половине дня.

Минеральный комплекс для интенсивного старта перца

Если органических удобрений под рукой нет, а перец совсем не хочет расти несмотря на летнее тепло, можно приготовить высокоэффективный минеральный раствор. На 10 литров воды берут (один из вариантов):

Аммиачная селитра — 25 граммов

Суперфосфат — 15 граммов

Сульфат калий — 15 граммов.

Компоненты тщательно перемешивают до полного растворения и производят прикорневый полив.

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Если возникли трудности с поиском сульфата калия, его можно полноценно заменить натуральным аналогом — сухой древесной золой. Поскольку в ста граммах золы содержится примерно 12–13% чистого калия (эквивалентно 12–13 граммам вещества), для полноценной замены промышленного калийного удобрения в этот минеральный раствор достаточно добавить от 100 до 120 граммов просеянной золы.

Особенности ухода за перцем после подкормки

Корневая система сладкого перца залегает на небольшой глубине. После частых поливов и дождей верхний слой земли быстро уплотняется, что перекрывает доступ к корням кислорода и заставляет растение сильно страдать. Поэтому, как только земля после подкормки немного просохнет, необходимо осторожно пропушить почву вокруг кустов.

Чтобы защитить поверхностную корневую систему от перегрева в июньскую жару и максимально сохранить влагу в земле, грядки после разрыхления обязательно нужно замульчировать. В качестве защитного слоя прекрасно подойдет солома, немного подвяленная газонная трава или вырванные сухие сорняки, на которых еще не успели сформироваться семена.

Для получения максимального эффекта и сбалансированного питания опытные огородники советуют чередовать минеральные и органические смеси, повторяя процедуру подкормки каждые 14–15 дней в течение всего активного сезона.

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