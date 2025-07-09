Чем подкормить помидоры для лучшего вкуса и от фитофторы: 4 литра воды и 2 капли средства— будет рекордный урожай

Чем подкормить томаты для улучшения вкуса и от фитофторы / © Pixabay

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Речь идет об обычном аптечном йоде. Кто бы мог подумать, что это распространенное средство может превратить томаты в настоящих рекордсменов. А все потому, что йод участвует в важных процессах культуры, помогает лучше усваивать азот, за счет чего помидоры быстрее развиваются. Такая подкормка делает урожай чрезвычайно большим, а сами плоды становятся больше и слаще. Дополнительно йод защищает от самого большого “врага” томатов — фитофторы.

Очень важно правильно приготовить подкормку, потому что, если переборщить с количеством или концентрацией, томаты могут получить легкие ожоги корней. Поэтому на 4 л воды нужно взять всего 1-2 капли 5% йода. Раствор поливают под корень, но почву предварительно увлажняют чистой водой. Так полезные вещества попадут в растение быстрее, а не испарятся.

Сначала таким раствором кусты подливают через 2 недели после высадки в грунт. Затем еще несколько раз с перерывом в 10 дней. Наилучший эффект вы заметите в период завязывания плодов. Кусты станут гораздо крепче, а сами томаты налятся и будут сочнее.

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Такая подкормка помогает не только улучшить вид и вкус помидоров, она также защищает кусты от фитофторы. Йод образует на листьях защитный барьер, который не дает грибкам размножаться. Эффект легко заметить, если сравнить свои томаты с соседскими.