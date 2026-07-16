Чем подкормить помидоры для укрупнения плодов: финальная подкормка томатов

Подкормка помидоров

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Во второй половине лета, когда на кустах помидоров уже сформировались плоды и прекратилось активное цветение, наступает время для проведения последних подкормок. В этот период, по мнению экспертов, растениям необходим калий, способствующий ускорению налива томатов и улучшению их вкусовых качеств. Такая стратегия применяется как для низкорослых сортов в открытом грунте, так и высокорослых растений.

Калийная подкормка для налива плодов

Важно понимать, что калий не увеличивает размер плодов напрямую. Его главная функция — выступать «транспортером». В течение лета листья и стебли накапливают органические вещества, образованные в процессе фотосинтеза. Калий помогает эффективно переместить эти накопленные ресурсы из органов хранения (зеленой массы) в органы потребления (плоды). Благодаря этому плоды быстрее набирают вес и становятся вкуснее, используя внутренний потенциал самого растения.

Как подкормить помидоры, чтобы они быстро наливались

Лучшим удобрением для этого этапа является сульфат калия. Он эффективен, проверен временем и обеспечивает стабильный результат.

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На 10 л воды нужно добавить одну столовую ложку удобрения с горкой (это приблизительно 20 граммов).

Под каждое растение следует выливать от 0,7 до 1 литра готового раствора в зависимости от размера куста.

Перед этим во время фазы цветения целесообразно использовать комплексные удобрения с равным содержанием азота, фосфора и калия (например, формулу 20-20-20), но в период активного плодоношения акцент должен быть смещен именно на калий.

Растение — это разумная система, которая самостоятельно регулирует количество завязей. Если куст не способен питать все цветы, он может сбросить лишние. Это естественный процесс, поэтому не стоит волноваться из-за опадания цветов в этот период. Главная задача садовода — помочь растению максимально эффективно переработать накопившуюся солнечную энергию в урожай с помощью своевременной и правильной подкормки.

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