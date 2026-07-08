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Чем подкормить помидоры летом, чтобы кусты ломились от плодов: огородники назвали простой секрет
Если томаты медленно растут, образуют мало завязи или плоды остаются мелкими, проблема может таиться в недостатке питательных веществ.
Именно в период цветения и формирования плодов помидоры особенно нуждаются в правильной подкормке, которая поможет растениям окрепнуть и будет способствовать обильному плодоношению.
Опытные огородники уверяют: необязательно покупать дорогие удобрения. Иногда достаточно простого средства, которое легко приготовить своими руками.
Почему помидоры нуждаются в подкормке
Во время активного роста кусты тратят много питательных веществ из почвы. Если их не пополнять, растения слабеют, листья могут терять насыщенный зеленый цвет, а количество плодов заметно уменьшается.
Особенно важны для томатов калий, фосфор, кальций и другие микроэлементы, отвечающие за развитие корневой системы, формирование завязи и созревание плодов.
Простая домашняя подкормка для томатов
Одним из популярных народных способов является использование древесной золы. Он содержит калий, кальций, магний и ряд других полезных элементов, необходимых растениям в период плодоношения.
Для приготовления настоя:
1 стакан просеянной древесной золы растворите в 10 литрах теплой воды;
оставьте смесь настояться на несколько часов;
Перед использованием хорошо перемешайте.
Под каждый взрослый куст достаточно вылить примерно 0,5-1 литр готового раствора после основного полива.
Как правильно проводить подкормку
Чтобы получить максимальный эффект, следует придерживаться нескольких простых правил:
подпитывайте только увлажненную почву;
проводите процедуру утром или вечером, когда нет палящего солнца;
не превышайте рекомендуемые пропорции;
повторяйте подкормку примерно раз в 10–14 дней в зависимости от состояния растений.
Регулярный уход в сочетании со своевременным поливом и пасынкованием поможет томатам сформировать больше завязи и вырастить крупные сочные плоды.
Какие еще ошибки могут испортить урожай
Даже лучшее удобрение не поможет, если растения растут в неблагоприятных условиях. Самые распространенные ошибки:
чрезмерная поливка;
нехватка солнечного света;
избыток азотных удобрений в период плодоношения;
загущенные посадки без надлежащей вентиляции;
несвоевременное удаление пасынков.
Комплексный уход значительно эффективнее использования одного вида подкормки.
FAQ
Чем подкормить помидоры, чтобы было много плодов?
Для обильного плодоношения томатам нужны прежде всего калий и фосфор. Одним из доступных вариантов является настой древесной золы, которая помогает укрепить растения, улучшить формирование завязи и положительно влияет на вкусовые качества плодов.
Как часто нужно подкармливать помидоры?
В среднем томаты рекомендуют подкармливать один раз в 10–14 дней. Частота зависит от плодородия почвы, погодных условий и состояния растений. Чрезмерное внесение удобрений может быть не менее вредным, чем их недостаток, поэтому важно соблюдать умеренность.