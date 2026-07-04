Чем подкормить помидоры в июле, чтобы они не увяли в жару: лучшие удобрения и народные средства

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Июль — один из самых тяжелых месяцев для томатов. Именно в этот период растения одновременно цветут, формируют завязь, наливают плоды и вынуждены выдерживать жару. Именно поэтому сейчас важно не только регулярно поливать кусты, но и правильно их подкармливать.

Как удачно подобрать удобрения — рассказываем в материале ТСН.ua.

Почему в жару томаты увядают

В сильную жару растение тратит огромное количество воды на охлаждение из-за испарения. Если корни не успевают компенсировать эти потери, листья временно теряют упругость. Дополнительно ситуацию усугубляет перегретый грунт, недостаток калия или неравномерный полив.

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Специалисты отмечают, что высокие дневные и ночные температуры также негативно влияют на опыление. Поэтому цветки могут опадать, а количество завязи уменьшается.

Какие элементы наиболее нужны помидорам в июле

В середине лета потребности культуры изменяются. Если весной растения активно потребляли азот для наращивания зеленой массы, то во время плодоношения главную роль играют другие питательные вещества.

Калий. Именно калий считается одним из важнейших элементов для томатов в июле. Он:

помогает растениям более эффективно использовать влагу;

повышает устойчивость к жаре;

улучшает налив плодов;

способствует накоплению сахаров;

укрепляет ткани растения.

При дефиците калия края листьев могут подсыхать, а плоды вырастают более мелкими.

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Фосфор. Он необходим для нормальной работы корневой системы и развития плодов. Если его недостаточно, растение хуже формирует урожай даже при достаточном поливе.

Кальций. В жару кальций усваивается гораздо хуже. Именно его нехватка часто становится причиной вершинной гнили плодов. В то же время, важно помнить, что проблема не всегда связана с нехваткой кальция в почве — часто виноват неравномерный полив, из-за которого растение не может нормально транспортировать этот элемент.

Магний. Он отвечает за процесс фотосинтеза. Если между жилками старых листьев появляется пожелтение, это может свидетельствовать о его недостатке.

Какими удобрениями лучше всего подкормить томаты

Монофосфат калия

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Одно из лучших удобрений для июльских подкормок. Оно одновременно снабжает растения калием и фосфором, быстро растворяется в воде и хорошо усваивается. Особенно полезно использовать его во время массового цветения и плодоношения.

Сульфат калия

Еще один эффективный вариант. Он не содержит хлора, который томаты переносят плохо, поэтому хорошо подходит для регулярных летних подкормок.

Комплексные удобрения для томатов

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Если нет желания отдельно подбирать батареи, можно использовать специальные комплексные удобрения для пасленовых культур с повышенным содержанием калия и умеренным количеством азота.

Можно ли использовать древесный пепел

Зола остается одним из самых популярных натуральных удобрений для томатов. Он содержит калий, кальций и ряд микроэлементов. Его можно использовать как сухим способом, так и в виде настоя для полива. В то же время не следует одновременно смешивать пепел с азотными удобрениями, поскольку это снижает эффективность подкормки.

Также важно использовать только пепел от чистого дерева без остатков краски, лака или бытового мусора.

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Нужен ли азот в июле

Распространено заблуждение многих огородников — продолжать активно вносить азотные удобрения на протяжении всего лета. В жару избыток азота стимулирует быстрое наращивание листьев, но угнетает плодоношение. Кроме того, молодые сочные побеги сильнее страдают от высоких температур и становятся более уязвимыми к болезням.

Именно поэтому в июле агрономы советуют либо совсем отказаться от высоких доз азота, либо использовать комплексные удобрения со сбалансированным составом.

Внекорневые подкормки в жару

Когда почва сильно прогревается, усвоение питательных веществ корнями ухудшается. В таком случае помогают внекорневые подкормки.

Опрыскивание производят только:

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рано утром;

после заката;

в безветренную погоду.

В дневную жару возделывать растения нельзя, чтобы не вызвать ожогов листьев.

Правильный полив важнее удобрений

Даже самое дорогое удобрение не поможет, если томаты постоянно пересыхают.

В июле рекомендуется:

поливать реже, но обильно;

увлажнять почву только под корень;

использовать теплую воду;

после полива мульчировать землю соломой, скошенной травой или компостом.

Мульча значительно уменьшает перегрев почвы и помогает дольше удерживать влагу.

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Как помочь томатам пережить экстремальную жару

Если температура держится выше +35 °C несколько дней подряд, следует объединить несколько мер:

регулярно поддерживать равномерную влажность почвы;

обеспечить растения калийной подкормкой;

избегать избытка азота;

мульчировать грядки;

по возможности использовать легкое затенение сеткой в самые жаркие часы.

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