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Чем подкормить помидоры в конце июня, чтобы собрать по ведру с каждого куста
В конце июня помидоры уже активно растут, формируют завязи и набирают силу для будущего плодоношения. Именно в этот период подкормка играет ключевую роль, потому что от нее зависит, каким будет будущий урожай.
Если правильно подкормить помидоры в конце июня, уже через месяц они обрадуют обильным урожаем крупных, мясистых и сладких плодов.
Почему нужно подкармливать помидоры именно в конце июня
В этот период:
кусты активно наращивают зеленую массу;
формируются плоды;
корневая система развивается быстрее всего.
Без необходимых питательных веществ кусты томатов не смогут прокормить все завязи, поэтому плоды будут мелкими, кислыми и деформированными.
Какие лучшие подкормки для помидоров в конце июня
Дрожжевая подкормка для стимулирования роста и развития культуры. Чтобы приготовить удобрение, нужно растворить 10 г свежих дрожжей в литре теплой воды и добавить чайную ложку сахара. Дайте раствору настояться 2 часа, затем разбавьте в 10 литрах воды. Поливать нужно под корень по литру под каждый куст. Такое удобрение ускоряет рост кустов, стимулирует развитие корней, повышает иммунитет растения к грибковым заболеваниям.
Настой из пепла. Стакан древесной золы необходимо залить двумя литрами кипятка. Настаивать раствор нужно в течение суток, затем настой надо процедить и разбавить в ведре воды. Жидкостью можно опрыскивать листья или поливать помидоры под корень. Благодаря содержанию калия и фтора такая подкормка будет стимулировать завязывание больших плодов, улучшать вкус помидоров и предотвращать гнили.
Раствор йода помогает защитить помидоры от болезней и в разы повышает урожайность. На ведро воды добавьте 4-5 капель йода и стакан молока. Опрыскивайте помидоры этим средством раз в 14 дней. Растения станут более крепкими и защищенными от фитофтороза.
Как правильно подкармливать помидоры летом: полезные советы
Не удобряйте на сухую почву, сначала обильно полейте грядки водой.
Удобрение лучше применять вечером или в пасмурный день.
Чередуйте органику и минеральные подкормки раз в две недели.
Нельзя превышать рекомендованные дозы, в противном случае помидоры начнут болеть.