Чем подкормить помидоры в конце июня, чтобы собрать по ведру с каждого куста

Чем подкормить помидоры летом / © pixabay.com

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Если правильно подкормить помидоры в конце июня, уже через месяц они обрадуют обильным урожаем крупных, мясистых и сладких плодов.

Почему нужно подкармливать помидоры именно в конце июня

В этот период:

кусты активно наращивают зеленую массу;

формируются плоды;

корневая система развивается быстрее всего.

Без необходимых питательных веществ кусты томатов не смогут прокормить все завязи, поэтому плоды будут мелкими, кислыми и деформированными.

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Какие лучшие подкормки для помидоров в конце июня

Дрожжевая подкормка для стимулирования роста и развития культуры. Чтобы приготовить удобрение, нужно растворить 10 г свежих дрожжей в литре теплой воды и добавить чайную ложку сахара. Дайте раствору настояться 2 часа, затем разбавьте в 10 литрах воды. Поливать нужно под корень по литру под каждый куст. Такое удобрение ускоряет рост кустов, стимулирует развитие корней, повышает иммунитет растения к грибковым заболеваниям. Настой из пепла. Стакан древесной золы необходимо залить двумя литрами кипятка. Настаивать раствор нужно в течение суток, затем настой надо процедить и разбавить в ведре воды. Жидкостью можно опрыскивать листья или поливать помидоры под корень. Благодаря содержанию калия и фтора такая подкормка будет стимулировать завязывание больших плодов, улучшать вкус помидоров и предотвращать гнили. Раствор йода помогает защитить помидоры от болезней и в разы повышает урожайность. На ведро воды добавьте 4-5 капель йода и стакан молока. Опрыскивайте помидоры этим средством раз в 14 дней. Растения станут более крепкими и защищенными от фитофтороза.

Как правильно подкармливать помидоры летом: полезные советы

Не удобряйте на сухую почву, сначала обильно полейте грядки водой.

Удобрение лучше применять вечером или в пасмурный день.

Чередуйте органику и минеральные подкормки раз в две недели.

Нельзя превышать рекомендованные дозы, в противном случае помидоры начнут болеть.