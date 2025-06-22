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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
380
Время на прочтение
2 мин

Чем подкормить помидоры в конце июня, чтобы собрать по ведру с каждого куста

В конце июня помидоры уже активно растут, формируют завязи и набирают силу для будущего плодоношения. Именно в этот период подкормка играет ключевую роль, потому что от нее зависит, каким будет будущий урожай.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Чем подкормить помидоры летом

Чем подкормить помидоры летом / © pixabay.com

Если правильно подкормить помидоры в конце июня, уже через месяц они обрадуют обильным урожаем крупных, мясистых и сладких плодов.

Почему нужно подкармливать помидоры именно в конце июня

В этот период:

  • кусты активно наращивают зеленую массу;

  • формируются плоды;

  • корневая система развивается быстрее всего.

Без необходимых питательных веществ кусты томатов не смогут прокормить все завязи, поэтому плоды будут мелкими, кислыми и деформированными.

Какие лучшие подкормки для помидоров в конце июня

  1. Дрожжевая подкормка для стимулирования роста и развития культуры. Чтобы приготовить удобрение, нужно растворить 10 г свежих дрожжей в литре теплой воды и добавить чайную ложку сахара. Дайте раствору настояться 2 часа, затем разбавьте в 10 литрах воды. Поливать нужно под корень по литру под каждый куст. Такое удобрение ускоряет рост кустов, стимулирует развитие корней, повышает иммунитет растения к грибковым заболеваниям.

  2. Настой из пепла. Стакан древесной золы необходимо залить двумя литрами кипятка. Настаивать раствор нужно в течение суток, затем настой надо процедить и разбавить в ведре воды. Жидкостью можно опрыскивать листья или поливать помидоры под корень. Благодаря содержанию калия и фтора такая подкормка будет стимулировать завязывание больших плодов, улучшать вкус помидоров и предотвращать гнили.

  3. Раствор йода помогает защитить помидоры от болезней и в разы повышает урожайность. На ведро воды добавьте 4-5 капель йода и стакан молока. Опрыскивайте помидоры этим средством раз в 14 дней. Растения станут более крепкими и защищенными от фитофтороза.

Как правильно подкармливать помидоры летом: полезные советы

  • Не удобряйте на сухую почву, сначала обильно полейте грядки водой.

  • Удобрение лучше применять вечером или в пасмурный день.

  • Чередуйте органику и минеральные подкормки раз в две недели.

  • Нельзя превышать рекомендованные дозы, в противном случае помидоры начнут болеть.

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Дата публикации
Количество просмотров
380
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