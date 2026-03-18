Чем подкормить рассаду помидоров как только появится первый листочек

Чем подкормить рассаду помидоров

Реклама

Когда в рассаде томатов исполняется ровно 13 дней от момента посева, наступает критический момент для дальнейшего развития. В это время на растениях появляется первый, а кое-где уже второй настоящий лист. Эта фаза сигнализирует о том, что растение запустило процесс интенсивного наращивания корневой системы. Поэтому, как утверждают эксперты, именно в это время необходимо провести первую подкормку, от которой зависит не только корень, но и будущая первая цветочная кисть.

Почему фосфор является главным элементом на 13-й день появления рассады

Главным строительным материалом на этом этапе является фосфор. Его дефицит в настоящее время приведет к тому, что корень останется недоразвитым, а первая кисть заложится некачественной. Вместо 8 плодов на ней может сформироваться всего 4-5, а сами цветы будут слабыми. Фосфор в этот период отвечает за:

Строительство корня создает прочную основу для питания всего растения.

Закладка первой кисти, процесс формирования будущего урожая совпадает по времени с появлением первого листа.

Качество завязи — достаточное количество элемента гарантирует, что кисть не будет рыхлой, а цветы не будут опадать.

Чем подкормить в это время рассаду помидоров: точная рецептура удобрений

Для подкормки профессионалы используют комбинацию двух препаратов. Основным компонентом должно быть комплексное удобрение, например, «Мастер», содержащий 13% азота, 13% калия и 40% фосфора. Второй составляющей является стимулятор корнеобразования.

Реклама

На 10 литров воды берем 10-15 г удобрения с высоким содержанием фософра. Это вдвое меньше стандартной нормы для взрослых растений (20-25 г), чтобы не обжечь молодые корешки и 10-15 мл стимулятора.

Такая комбинация обеспечивает растение и строительным материалом (фосфором) и активирует сами процессы роста корня.

Не только подкормка: как световой режим повлияет на урожай

Важным фактором, действующим одновременно с подкормкой, является освещение. Для высокорослых томатов существует четкая зависимость, если в этот период обеспечить растениям полноценный свет (с 6:00 утра до 22:00–23:00 вечера), первая кисть появится низко — над седьмым-девятым листком. Если же света не хватит, растение начнет вытягиваться, и первый урожай заложится значительно выше — над двенадцатым-тринадцатым листком. Дополнительная подсветка в течение 16–17 часов в сутки обязательна для профессионального результата.

Когда листья рассады начнут смыкаться, между растениями усилится конкуренция за свет, что приведет к лавинообразному вытягиванию стеблей. Чтобы остановить этот процесс, рассаду необходимо пересадить (пикировать) в более высокие стаканы объемом около 150 миллилитров. Кубик с рассадой нужно углубить ниже в стакан и подсыпать свежую почву сверху. Это не только механически останавливает рост, но и стимулирует нарастание дополнительных боковых корней на углубленной части стебля.