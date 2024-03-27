Чем подкормить рассаду томатов, чтобы она была толстенькой и не вытягивалась: лучшие растворы

Чтобы получить крепкую и толстую рассаду помидоров, которая не будет вытягиваться на новом месте, нужно подпитывать ее специальными растворами. Приготовить их просто, а результат будет уже через 3-4 дня.

Без корневой подкормки органикой невозможен рост томатов. Питательные вещества обогащают рассаду, которая перестает вытягиваться и становится прочной. Вот какие три раствора следует попробовать.

Дрожжи

После подкормки рассады таким раствором она действительно начнет расти как на дрожжах. Удобрение нужно молодым растениям не только для хорошего развития, но и для крепкого здоровья и высокой урожайности.

Для приготовления возьмите ведро теплой воды (10 л), добавьте 10 г сухих дрожжей и 500 г куриного помета. Дополнительно можно внести 200–300 г древесной золы и 100–150 г сахара. Перемешайте и дайте раствору настояться 3-4 дня. После этого обязательно процедите, разведите в воде (пропорции 1:10) и подлейте под корень рассады.

Куриный помет

Для интенсивного роста рассады томатов и его прочности воспользуйтесь таким раствором. Его состав будет очень полезен для молодых помидоров. В ведро положите 3 кг куриного помета, заполните тару водой и дайте настояться в течение 6-8 дней. Не забывайте периодически помешивать удобрение. Перед использованием раствор процеживается, а затем разбавляется в воде (пропорции 1:10) и подлейте рассаду.

Яичная скорлупа

Для рассады томатов яичная скорлупа имеет необыкновенную ценность. Она стимулирует его рост, но при этом не извлекает. Также повышается устойчивость помидоров к болезням и неблагоприятным погодным условиям.

Для приготовления раствора возьмите 3 литра теплой воды, добавьте измельченную скорлупу 4-5 яиц, настаивайте в течение 3-4 дней. После этого процедите и подлейте томаты.

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