Чем подкормить редиску после всходов и формирования корнеплодов, особенности использования золы

Подкормка редиса после всходов и формирования корнеплодов: какие минеральные и органические удобрения нужны

Вегетационный период у редиса короткий – 18-40 дней, поэтому много подкормки растению не нужно. Если перед посевом удобрить почву, то подкармливать редис не нужно. А если же редис высевают на месте, где уже росла какая-то культура, и никакие удобрения не вносили перед посевом, то редис для хорошего урожая обязательно нужно подкармливать.

Когда и чем подкармливать редис после посева

Если удобрения не вносили в почву до посева редиса, для хорошего урожая, подкормить редиску желательно в два этапа.

Приблизительно через неделю, после всходов, когда появятся первые пару листочков. В подкормке должен преобладать азот.

Когда начнут формироваться корнеплоды, где-то через 7-10 дней после первой подкормки проводят вторую, преимущественно калием и фосфором.

Если вы пропустили первую подкормку, и уже начал формироваться корнеплод, азотсодержащее удобрение не нужно вносить, иначе будет много зеленой массы вместо корнеплодов. В таком случае нужно удобрить растение только фосфорно-калийным удобрением.

Органические удобрения для подкормки редиса

Минеральные удобрения можно и лучше заменить органическими.

Вместо азотсодержащих удобрений можно подпитать редис настоем крапивы, птичьего помета, коровяка. Горсть перегноя растворить в ведре воды и полить такой жидкостью редис. Перегной или компост являются источником всех питательных элементов с огромным количеством азота.

Фосфорно-калийную подкормку можно заменить золой. В ней кроме фосфора и калия содержится почти вся таблица Менделеева. А азота, который не нужен в период формирования корнеплода, нет.

Растворите один стакан золы в ведре воды, дайте сутки настояться и полейте раствором редис. Можно также просто припудрить мокрые листья редиса золой.

Особенности использования золы для подкормки редиса: не все об этом знают

Если почва на участке кислая, использовать золу — плохая идея. Нет никакого смысла, потому что она сделает почву щелочной.

Если золу вносить в почву после недавней подкормки аммиачной селитрой и карбамидом, в результате реакции, которая произойдет, азот будет нейтрализован, растение его не получит. Чтобы этого не произошло, интервал между внесением этих веществ должен составлять не менее 4 недель.

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