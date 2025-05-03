Чем подкормить розы, чтобы они обильно цвели: растворите в воде одно вещество

Чем подкормить розы, чтобы они обильно цвели / © Pixabay

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Подкормку роз следует начать, когда появляются новые листья, ведь именно в это время растения активно усваивают питательные вещества. Органическое удобрение особенно полезно для молодых роз, поскольку оно укрепляет корни и способствует их быстрому росту.

Для приготовления удобрения нужно развести перепревший помет с водой в пропорции 1:10, настоять смесь пять дней, после чего разбавить концентрат в 30 л воды.

Использовать неразведенное удобрение опасно, поскольку это может привести к ожогам и повреждению куста.

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Также рекомендуется чередовать органические подкормки с минеральными комплексами для лучшего роста и обильного цветения. Это также повышает стойкость роз к болезням и плохим погодным условиям.