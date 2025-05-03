ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
10
Время на прочтение
1 мин

Чем подкормить розы, чтобы они обильно цвели: растворите в воде одно вещество

Для обильного цветения роз весной специалисты советуют использовать органическое удобрение из куриного помета. Такой метод стимулирует активный рост растений и обеспечивает их здоровье, способствуя насыщенному цвету.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Чем подкормить розы, чтобы они обильно цвели

Чем подкормить розы, чтобы они обильно цвели / © Pixabay

Подкормку роз следует начать, когда появляются новые листья, ведь именно в это время растения активно усваивают питательные вещества. Органическое удобрение особенно полезно для молодых роз, поскольку оно укрепляет корни и способствует их быстрому росту.

Для приготовления удобрения нужно развести перепревший помет с водой в пропорции 1:10, настоять смесь пять дней, после чего разбавить концентрат в 30 л воды.

Использовать неразведенное удобрение опасно, поскольку это может привести к ожогам и повреждению куста.

Также рекомендуется чередовать органические подкормки с минеральными комплексами для лучшего роста и обильного цветения. Это также повышает стойкость роз к болезням и плохим погодным условиям.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
10
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie