Чем подкормить розы в июне, чтобы пышно цвели до глубокой осени

Комплексная минеральная подкормка для бутонизации. В начале лета розам требуется сбалансированный состав — азот, фосфор и калий. Лучше всего подойдет комплексное удобрение, которое можно приобрести в любом специализированном магазине или на рынке. Растворите удобрение, следуя инструкции и поливайте кусты под корень на влажную почву. Подкормку нужно проводить раз в две недели. Это поможет розам нарастить крепкий стебель, здоровые листья и сформировать крупные бутоны.

Настой коровяка или куриного помета. Органика — это прекрасный источник длительного питания. Коровяк нужно разводить в пропорции 1:10, а птичий помет — 1:20. Раствор должен настояться в течение трех дней, затем его необходимо разбавить водой в пропорции 1:3. Поливать кусты необходимо так, чтобы не задевать листья. Такой настой будет питать розы в течение всего сезона и укреплять корни кустов.

Древесный пепел для обильного и продолжительного цветения. Зола — это источник калия и фосфора, которые стимулируют формирование бутонов и улучшают сопротивляемость растений к заболеваниям. Чтобы приготовить удобрение, нужно стакан органики растворить в 10 литрах воды и полить кусты под корень. Подкормку следует проводить раз в 2-3 недели. Такой раствор будет снижать кислотность почвы и отпугнуть вредителей.