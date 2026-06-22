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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Чем подкормить смородину: лучшие народные способы для использования в июне

Народные способы подкормки смородины

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
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Подкормка смородины

Подкормка смородины

Июнь — решающий месяц для каждого, кто мечтает о богатом урожае смородины. Именно сейчас, во время активного формирования и налива ягод, кустарники нуждаются в максимальной поддержке. Правильный баланс питательных веществ не только обеспечит вас большими и сладкими плодами, но поможет растению безболезненно перенести летнюю жару.

Рассказываем, чем подкормить в июне черную, красную и белую смородины.

Почему нужно подкармливать смородину в июне

Определение правильного времени для летней подкормки смородины напрямую связано с тем, как именно за кустарниками ухаживали в течение предыдущих сезонов.

Если растения получили достаточно питательных веществ еще осенью или во время раннего весеннего пробуждения, июньский этап становится плановой поддержкой, помогающей кустарникам успешно развивать сложившиеся завязи.

В случаях, когда кустарники долго оставались без должного питания, летний уход превращается в обязательный и неотложный шаг, ведь без дополнительных элементов ягоды вырастут мелкими и кислыми.

Народные способы подкормки для обильного урожая

Июньская подкормка смородины народными методами чрезвычайно эффективна, поскольку в период налива ягод кустарникам нужны легкоусвояемые питательные вещества, в частности калий и крахмал. Опытные садоводы и агрономы выделяют несколько проверенных безопасных средств, помогающих увеличить размер плодов и улучшить их вкус.

  • Главным фаворитом этой культуры является картофельный крахмал, поскольку смородина биологически очень чувствительна к этому компоненту. Для приготовления подкормки используют высушенные или свежие картофельные очистки, которые заливают водой и настаивают в течение нескольких недель, или берут обычный купированный крахмал. Сто грамм сухого крахмала растворяют в двух с половиной литрах воды, доводят до кипения для получения жидкого киселя, а затем смешивают этот объем с ведром чистой воды. Такой раствор стимулирует рост крупных и сладких ягод, предотвращая их осыпание.

  • Другим мощным источником калия, фосфора и кальция является древесная зола. В июне его используют как в сухом виде, рассыпая по горсти под каждый куст перед поливом, так и в виде настоя, когда литр золы заливают ведром воды и выдерживают день. Важно учитывать, что черная смородина требует немного меньше калия, чем красная или белая, поэтому норму внесения пепла под нее обычно уменьшают на треть.

  • Для активизации почвенной микрофлоры часто используют дрожжевой или хлебный настой. Остатки черного или белого хлеба заливают теплой водой и оставляют в теплом месте в неделю для брожения, после чего процеженную жидкость разводят водой в пропорции 1 к 10. Полученное средство работает как природный биостимулятор, который помогает корням растения гораздо быстрее убирать полезные элементы из почвы.

  • Для улучшения структуры земли вокруг кустов используют банановую кожуру и кофейную гущу. Измельченные кожуры бананов богаты природным калием, поэтому их просто прикапывают в верхний слой почвы, где они постепенно разлагаются и питают кустарник. Спроса кофейной гущи не только отпугивает некоторых вредителей, но и делает землю более рыхлой, что обеспечивает лучший доступ кислорода и влаги к корням смородины во время летней жары.

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Дата публикации
Количество просмотров
162
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