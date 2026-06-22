Чем подкормить смородину: лучшие народные способы для использования в июне

Подкормка смородины

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Июнь — решающий месяц для каждого, кто мечтает о богатом урожае смородины. Именно сейчас, во время активного формирования и налива ягод, кустарники нуждаются в максимальной поддержке. Правильный баланс питательных веществ не только обеспечит вас большими и сладкими плодами, но поможет растению безболезненно перенести летнюю жару.

Рассказываем, чем подкормить в июне черную, красную и белую смородины.

Почему нужно подкармливать смородину в июне

Определение правильного времени для летней подкормки смородины напрямую связано с тем, как именно за кустарниками ухаживали в течение предыдущих сезонов.

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Если растения получили достаточно питательных веществ еще осенью или во время раннего весеннего пробуждения, июньский этап становится плановой поддержкой, помогающей кустарникам успешно развивать сложившиеся завязи.

В случаях, когда кустарники долго оставались без должного питания, летний уход превращается в обязательный и неотложный шаг, ведь без дополнительных элементов ягоды вырастут мелкими и кислыми.

Народные способы подкормки для обильного урожая

Июньская подкормка смородины народными методами чрезвычайно эффективна, поскольку в период налива ягод кустарникам нужны легкоусвояемые питательные вещества, в частности калий и крахмал. Опытные садоводы и агрономы выделяют несколько проверенных безопасных средств, помогающих увеличить размер плодов и улучшить их вкус.

Главным фаворитом этой культуры является картофельный крахмал, поскольку смородина биологически очень чувствительна к этому компоненту. Для приготовления подкормки используют высушенные или свежие картофельные очистки, которые заливают водой и настаивают в течение нескольких недель, или берут обычный купированный крахмал. Сто грамм сухого крахмала растворяют в двух с половиной литрах воды, доводят до кипения для получения жидкого киселя, а затем смешивают этот объем с ведром чистой воды. Такой раствор стимулирует рост крупных и сладких ягод, предотвращая их осыпание.

Другим мощным источником калия, фосфора и кальция является древесная зола. В июне его используют как в сухом виде, рассыпая по горсти под каждый куст перед поливом, так и в виде настоя, когда литр золы заливают ведром воды и выдерживают день. Важно учитывать, что черная смородина требует немного меньше калия, чем красная или белая, поэтому норму внесения пепла под нее обычно уменьшают на треть.

Для активизации почвенной микрофлоры часто используют дрожжевой или хлебный настой. Остатки черного или белого хлеба заливают теплой водой и оставляют в теплом месте в неделю для брожения, после чего процеженную жидкость разводят водой в пропорции 1 к 10. Полученное средство работает как природный биостимулятор, который помогает корням растения гораздо быстрее убирать полезные элементы из почвы.

Для улучшения структуры земли вокруг кустов используют банановую кожуру и кофейную гущу. Измельченные кожуры бананов богаты природным калием, поэтому их просто прикапывают в верхний слой почвы, где они постепенно разлагаются и питают кустарник. Спроса кофейной гущи не только отпугивает некоторых вредителей, но и делает землю более рыхлой, что обеспечивает лучший доступ кислорода и влаги к корням смородины во время летней жары.

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