Чем подкормить смородину в марте, чтобы получить обильный урожай

Чем подкормить смородину в марте,

Реклама

Начало весны — это решающий момент для каждого садовода. Когда первые лучи солнца прогревают землю, а растения начинают просыпаться от зимнего сна, наступает идеальное время для внесения удобрений. Опытные хозяева знают, чтобы получить вдвое больше ягод, не обязательно покупать дорогие минеральные комплексы. Существует копеечное средство, которое сделает смородину большой и невероятно сладкой — это обычный картофельный крахмал.

Подкормка смородины крахмалом: почему это работает

Смородина хоть и считается неприхотливой, однако быстро истощает почву. Если игнорировать подкормку, ягоды с каждым годом станут мельче и кислее.

Картофельный крахмал выступает в роли мягкого природного стимулятора. Сложные углеводы, из которых состоит крахмал, становятся источником питания для полезных почвенных микроорганизмов. Активная микрофлора улучшает структуру почвы, что в свою очередь стимулирует формирование прочной завязи и обеспечивает корни необходимой энергией для старта сезона.

Реклама

Как подкормить смородину крахмалом

Лучшее время для процедуры — конец марта, когда земля уже полностью оттаяла, но активный рост побегов еще не начался. Для достижения максимального эффекта специалисты советуют придерживаться такой схемы.

Осторожно разрыхлите почву вокруг куста. Будьте внимательны: корневая система смородины поверхностная, поэтому не углубляйтесь более чем на 5–7 см. Также на этом этапе следует убрать старую прошлогоднюю мульчу.

На один взрослый куст достаточно всего 2 столовых ложек сухого картофельного крахмала.

Равномерно рассыпьте порошок по кругу, отступив 10-15 см от центра куста. Это позволит питательным веществам попасть непосредственно в активные зоны корня.

Реклама

Присыпьте крахмал небольшим слоем земли и обязательно обильно полейте водой. Это поможет углеводам быстрее проникнуть в глубокие слои почвы.

Для тех, кто предпочитает жидкие удобрения, существует метод полива раствором. 200 г крахмала разводят в 3 литрах воды, доводят до кипения, а затем полученную густую массу разбавляют в 10 литрах чистой воды. Под каждый куст выливают по 2–3 литра такого «киселя» после предварительного полива чистой водой.

Что еще сделать в марте со смородиной

Для того чтобы собрать действительно богатый урожай, одной лишь подкормки маловато. Удобрения работают лучше всего тогда, когда вы заботитесь о кусте комплексно. Чтобы смородина раскрыла всю свою силу, а ягод стало вдвое больше, стоит добавить в мартовские работы несколько простых, но важных дел.