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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
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Время на прочтение
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Чем подкормить спатифиллум в домашних условиях: лайфхаки от специалистов

К счастью, спатифиллуму не нужно много для хорошего роста. Лишь несколько небольших изменений в ваших текущих настройках сделают это растение самым счастливым комнатным цветком. Вот несколько наших лучших советов о том, как заставить цвести спатифиллум.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Чем подкормить спатифиллум в домашних условиях: лайфхаки от специалистов

Спатифиллум расцветет на радость хозяйке / © Фото из открытых источников

Лилия мира, «женское счастье» или спатифиллум (Spathiphyllum wallisii) — популярное домашнее растение, не требующее особого ухода. Растение имеет глянцевые зеленые листья и белые цветы, которые называются спатеями.

Спатифилиум лучше подходит для начинающих, поскольку его очень легко выращивать, говорят эксперты housedigest.

Лилия мира не только хорошо себя чувствует в различных условиях освещения. Однако, если вы не хотите, чтобы ваша лилия просто существовала в минимально допустимых условиях, а цветела и разворачивала большие, красивые белые лозы, прислушивайтесь советов специалистов по выращиванию этого цветка.

Перлит нужно добавлять в почву для спатифилиума

Перлит нужно добавлять в почву для спатифилиума

Попробуйте метод выращивания растений без почвы

Спатифиллумы — невероятно адаптивные растения, которые могут жить где угодно. Однако специальная гидропонная установка (комплекс для беспочвенного выращивания растений) обеспечит цветок необходимым количеством жидкости и света.

«Это практически безошибочный прием для вашей мирной лилии, потому что она любит стабильно влажную среду, а также специальное удобрение. Гидропонная установка поможет предотвратить размножение грибковых комаров в почве вашей лилии», — говорят специалисты портала для садоводов.

Такой метод выращивания растений без грунта позволяет повторно использовать материалы и экономить воду по сравнению с традиционной высадкой в почву.

Растения выращивают в одной из двух гидропонных систем: водной культуре (растение помещают непосредственно в воду без опоры и поддерживают в так называемой пористой инертной среде, например, перлите, дренажи.

Затем лилию в горшке помещают в больший горшок, наполненный водой. Иногда в воду добавляют жидкое удобрение или смесь питательных веществ. Однако это зависит от потребностей растения. Инертная среда впитывает воду, доставляя ее в корневую систему при необходимости.

Лилия мира, женское счастье или спатифилиум

Лилия мира, женское счастье или спатифилиум

Замените почву на специальную смесь

Если метод выращивания растений без почвы кажется слишком сложным, не беспокойтесь. Спатифиллумы могут хорошо развиваться в любой почвенной смеси. Но если вы действительно хотите, чтобы ваше растение цветуло, тогда выберите специальный легкий и рыхлый грунт для спатифиллума. Почва должна хорошо пропускать воду и воздух.

Когда почва лилии мира становится слишком сухой, спатифиллум увядает, а его листья начинают желтеть, что вызывает. При использовании смеси с кокосовой койрой она может накапливать избыток воды и высвобождать ее в грунт.

Обратите внимание, что вам нужна смесь, которая хорошо дренирует и удерживает влагу.

Корни растения «женское счастье» нуждаются в кислороде, иначе будет развиваться корневая гниль.

Интересный факт: не вода вызывает корневую гниль, а почвенные грибы, живущие во влажной почве. Если вы заметили слишком много влаги в горшке со спатифилиумом, добавьте в землю немного органического вещества, чтобы аэрировать почву, например кору или перлит.

Напомним и о том, как избавиться от плесени на почве в горшках комнатных растений.

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Дата публикации
Количество просмотров
119
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