Чем подкормить спатифиллум в домашних условиях: лайфхаки от специалистов

Спатифиллум расцветет на радость хозяйке / © Фото из открытых источников

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Лилия мира, «женское счастье» или спатифиллум (Spathiphyllum wallisii) — популярное домашнее растение, не требующее особого ухода. Растение имеет глянцевые зеленые листья и белые цветы, которые называются спатеями.

Спатифилиум лучше подходит для начинающих, поскольку его очень легко выращивать, говорят эксперты housedigest.

Лилия мира не только хорошо себя чувствует в различных условиях освещения. Однако, если вы не хотите, чтобы ваша лилия просто существовала в минимально допустимых условиях, а цветела и разворачивала большие, красивые белые лозы, прислушивайтесь советов специалистов по выращиванию этого цветка.

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Перлит нужно добавлять в почву для спатифилиума

Попробуйте метод выращивания растений без почвы

Спатифиллумы — невероятно адаптивные растения, которые могут жить где угодно. Однако специальная гидропонная установка (комплекс для беспочвенного выращивания растений) обеспечит цветок необходимым количеством жидкости и света.

«Это практически безошибочный прием для вашей мирной лилии, потому что она любит стабильно влажную среду, а также специальное удобрение. Гидропонная установка поможет предотвратить размножение грибковых комаров в почве вашей лилии», — говорят специалисты портала для садоводов.

Такой метод выращивания растений без грунта позволяет повторно использовать материалы и экономить воду по сравнению с традиционной высадкой в почву.

Растения выращивают в одной из двух гидропонных систем: водной культуре (растение помещают непосредственно в воду без опоры и поддерживают в так называемой пористой инертной среде, например, перлите, дренажи.

Затем лилию в горшке помещают в больший горшок, наполненный водой. Иногда в воду добавляют жидкое удобрение или смесь питательных веществ. Однако это зависит от потребностей растения. Инертная среда впитывает воду, доставляя ее в корневую систему при необходимости.

Лилия мира, женское счастье или спатифилиум

Замените почву на специальную смесь

Если метод выращивания растений без почвы кажется слишком сложным, не беспокойтесь. Спатифиллумы могут хорошо развиваться в любой почвенной смеси. Но если вы действительно хотите, чтобы ваше растение цветуло, тогда выберите специальный легкий и рыхлый грунт для спатифиллума. Почва должна хорошо пропускать воду и воздух.

Когда почва лилии мира становится слишком сухой, спатифиллум увядает, а его листья начинают желтеть, что вызывает. При использовании смеси с кокосовой койрой она может накапливать избыток воды и высвобождать ее в грунт.

Обратите внимание, что вам нужна смесь, которая хорошо дренирует и удерживает влагу.

Корни растения «женское счастье» нуждаются в кислороде, иначе будет развиваться корневая гниль.

Интересный факт: не вода вызывает корневую гниль, а почвенные грибы, живущие во влажной почве. Если вы заметили слишком много влаги в горшке со спатифилиумом, добавьте в землю немного органического вещества, чтобы аэрировать почву, например кору или перлит.

Напомним и о том, как избавиться от плесени на почве в горшках комнатных растений.