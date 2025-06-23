Чем подкормить свеклу в июне / © Unsplash

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Хотя свекла – это культура, которая полностью созревает только осенью, однако в течение лета необходимо правильно и тщательно ухаживать за растением, чтобы получить большой урожай. Например, в июне специалисты советуют вносить две важные подкормки.

Перегной (Навоз)

Этот компонент не следует вводить в чистом виде, потому что так он только навредит. Прежде всего, навоз должен быть перепревшим. Также его нужно развести с водой (на одну часть перегноя берите 10 частей воды), после чего тщательно перемешайте.

Теперь к смеси добавьте 20 г хлористого калия. Подкармливают таким удобрением растение только под корень.

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Питательный "коктейль"

Еще одну подкормку, которую обязательно нужно внести под свеклу в конце июня — начале июля. Смешайте в ведре воды половину чайной ложки борной кислоты, 1 ч. ложку карбамида, 1 ст. ложку калимагнезии с суперфосфатом. Хорошо размешайте.

Теперь введите еще 1 г марганцовки и снова тщательно размешайте смесь.

Такой "коктейль" способствует обильному урожаю свеклы, делает плоды большими и сочными.

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