Свекла / © Pixabay

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Правильная подкормка столовой свеклы в период наращивания листьев позволяет получить корнеплоды с насыщенным сладким вкусом и сочной текстурой. Одним из важнейших этапов является проведение первой подкормки, когда появляется 4–5 листков.

Какими удобрениями следует воспользоваться во время роста

Когда вы заметили, что на растениях появляется четыре-пять листьев, подживите свеклу удобрениями с содержанием калия. Для этого вам нужно растворить сульфат калия в воде и полить свои растения под корень, чтобы передать сахар из ботвы на корнеплод.

Речь идет о таких популярных удобрениях, как:

Мочевина, стимулирующая рост

Борная кислота, которая повысит уровень сахара

Марганцовка, защищающая от гнили

Важно: ни в коем случае не используйте избыточное количество органических удобрений, поскольку от них свекла становится жесткой и не такой вкусной.

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