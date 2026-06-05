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Чем подкормить свеклу в период роста листьев — не упустите этот момент
Подкормка — важный этап в технологии выращивания культур, требующий определенных знаний.
Правильная подкормка столовой свеклы в период наращивания листьев позволяет получить корнеплоды с насыщенным сладким вкусом и сочной текстурой. Одним из важнейших этапов является проведение первой подкормки, когда появляется 4–5 листков.
Какими удобрениями следует воспользоваться во время роста
Когда вы заметили, что на растениях появляется четыре-пять листьев, подживите свеклу удобрениями с содержанием калия. Для этого вам нужно растворить сульфат калия в воде и полить свои растения под корень, чтобы передать сахар из ботвы на корнеплод.
Речь идет о таких популярных удобрениях, как:
Мочевина, стимулирующая рост
Борная кислота, которая повысит уровень сахара
Марганцовка, защищающая от гнили
Важно: ни в коем случае не используйте избыточное количество органических удобрений, поскольку от них свекла становится жесткой и не такой вкусной.
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