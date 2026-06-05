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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
130
Время на прочтение
1 мин

Чем подкормить свеклу в период роста листьев — не упустите этот момент

Подкормка — важный этап в технологии выращивания культур, требующий определенных знаний.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Свекла

Свекла / © Pixabay

Правильная подкормка столовой свеклы в период наращивания листьев позволяет получить корнеплоды с насыщенным сладким вкусом и сочной текстурой. Одним из важнейших этапов является проведение первой подкормки, когда появляется 4–5 листков.

Какими удобрениями следует воспользоваться во время роста

Когда вы заметили, что на растениях появляется четыре-пять листьев, подживите свеклу удобрениями с содержанием калия. Для этого вам нужно растворить сульфат калия в воде и полить свои растения под корень, чтобы передать сахар из ботвы на корнеплод.

Речь идет о таких популярных удобрениях, как:

  • Мочевина, стимулирующая рост

  • Борная кислота, которая повысит уровень сахара

  • Марганцовка, защищающая от гнили

Важно: ни в коем случае не используйте избыточное количество органических удобрений, поскольку от них свекла становится жесткой и не такой вкусной.

Раньше мы писали о том, когда и чем подкармливать баклажаны. Больше об этом читайте в новости.

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Дата публикации
Количество просмотров
130
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