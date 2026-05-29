Чем подкормить туи и ели в начале июня: органические и минеральные удобрения

Чем подкормить хвойные деревья

Начало лета — это критически важный период для всех хвойных растений. Именно в конце весны и начале июня завершается период активного формирования молодых побегов, и деревья больше нуждаются в питательных веществах для закладки иммунитета на весь следующий сезон. Чтобы ели не желтели, а туи не сохли и сохраняли свой изумрудный оттенок, необходимо снабдить их правильным и сбалансированным питанием.

Для ухода за хвойными культурами в июне опытные садоводы и специалисты питомников рекомендуют сочетать эффективную органику со специализированными минеральными составами, которые разработаны с учетом специфических потребностей вечнозеленых растений.

Костная мука — идеальная органика для хвойных.

Одним из самых простых, натуральных и чрезвычайно действенных решений для летнего питания является костная мука. Оно выступает как уникальное органическое удобрение длительного действия. В отличие от агрессивных химических смесей, которые быстро вымываются из почвы или могут обжечь нежные корни, этот продукт разлагается постепенно, снабжая деревья полноценным рационом в течение длительного времени.

Главные преимущества костной муки таковы.

Мука содержит большое количество натурального фосфора и кальция, которые служат основой для строительства клеток растения.

Замедленный распад высвобождает комплекс витаминов и микроэлементов, поддерживающих здоровье хвойников изнутри.

Регулярное питание стимулирует развитие прочной корневой системы, что делает деревья устойчивыми к засухе и зимним холодам.

Компоненты удобрения помогают поддерживать процессы фотосинтеза, благодаря чему хвоя приобретает насыщенный цвет и становится устойчивой к болезням.

Пошаговая инструкция по использованию костной муки

Лучшее время для проведения процедуры — середина мая и начало июня, когда хвойные культуры находятся в фазе активного вегетационного роста.

На каждое отдельное дерево (как взрослую тую, так и ель) понадобится в среднем 150 г костной муки.

Равномерно рассыпьте сухое удобрение вокруг ствола растения, ориентируясь на радиус приствольного круга (зону залегания активных корней).

Осторожно с помощью сапочных инструментов или граблей заверните муку в землю на глубину до 3 сантиметров. Это защитит удобрение от выветривания и ускорит его взаимодействие с корнями.

Обязательно обильно полейте каждое дерево сразу после завершения процедуры. Вода является необходимым катализатором активации и растворения органических веществ.

Если ваши растения сильно ослаблены, начали заметно подсыхать или терять свой естественный цвет, подсыпайте костную муку регулярно один раз в 14 дней для быстрой регенерации кроны.

Минеральные удобрения для хвойных в июне: проверенные варианты

Для достижения максимального изумрудного эффекта и защиты растений органическую подкормку следует комбинировать или чередовать с проверенными минеральными комплексами.

1. Магниево-железные комплексы (от пожелтения кроны)

Если на туях или елях появляется рыжий оттенок или бледность, это главный признак дефицита магния и железа. Специалисты используют специальные удобрения с пометкой «Против побурения хвои» (например, смеси от брендов Agrecol, Ogrod или Yara). Они быстро восстанавливают процесс фотосинтеза, возвращают лапам насыщенный блеск и останавливают осыпание. Особенность таких смесей состоит в том, что они почти не содержат азота, поэтому их максимально безопасно вносить летом.

2. Внекорневая подкормка по хвое (экстренная помощь)

Опрыскивание кроны питательными растворами — это самый быстрый способ доставить микроэлементы непосредственно в клетки растения. В июне для этого применяют хелатные комплексы и антистрессанты (например, Хелатин Хвоя, Плантафол или Аминостар). Препарат растворяют по инструкции (обычно 25-50 мл на 10 литров воды) и тщательно опрыскивают деревья. Процедуру проводят исключительно в пасмурную погоду или поздним вечером, чтобы солнце не сожгло влажную хвою.

3. Органо-минеральные подкислители почвы

Хвойные растения лучше развиваются и усваивают питание в слабокислой среде. Если почва слишком щелочная, деревья начинают чахнуть даже при наличии удобрений. Для регулирования кислотности и стимуляции развития микрокорней используют специальные жидкие подкислители (например Rost Sour), которые помогают растению усваивать труднодоступные минералы из земли.

4. Комплексные гранулы длительного действия (пролонгированные)

Если нет возможности часто ухаживать за садом, идеальным выбором станут минеральные гранулы с длительным периодом растворения (например, Ekote или Florovit, рассчитанные на 100–180 дней). В начале июня достаточно рассыпать гранулы в приствольном круге (обычно от 30 до 100 граммов на растение в зависимости от возраста и размера), слегка перемешать с верхним слоем почвы и очень обильно поливать.

Важная оговорка для июньского ухода

В начале лета полностью откажитесь от чистых азотных удобрений (таких как аммиачная селитра или мочевина), а также от свежего навоза или птичьего помета. Избыток азота в этот период заставит деревья изгнать слишком много мягких молодых веток. Они просто не успеют задереветь до осени и полностью вымерзнут зимой. Главный акцент в июне должен быть чисто на фосфоре, калии, магнии, железе и микроэлементах.

