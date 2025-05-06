Чем подкормить виноград в мае, чтобы собрать большой урожай: советы садоводам

Весенняя подкормка винограда - залог хорошего урожая летом и осенью / © Associated Press

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В мае виноград активно наращивает зеленую массу, формирует побеги и соцветия — именно поэтому этот период считается критически важным для правильной подкормки. Чтобы заложить основу обильного урожая, растению необходимо дать комплекс питательных веществ.

Полезные советы собрал ТСН.ua.

В настоящее время особенно важны три элемента: азот, фосфор и калий. Азот отвечает за рост побегов и листьев, фосфор — за формирование корневой системы и бутонов, а калий — за будущее качество ягод.

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Оптимальная схема подкормки винограда в мае:

Органика + минералы

В начале мая виноград хорошо воспринимает органическую подкормку — раствор коровяка (1:10) или птичьего помета (1:15). К нему следует добавить суперфосфат (20–30 г на 10 л) и сернокислый калий (10–15 г).

Магний и микроэлементы

В середине месяца рекомендовано внести внекорневую подкормку хелатами магния, бора и цинка. Это улучшит опыление и формирование завязи.

Промышленные смеси

Можно использовать готовые комплексные удобрения типа «АгроМикс», «Мастер» или «ЯраМила» — соблюдайте дозировку, чтобы не сжечь корни.

Полив после внесения

Любую корневую подкормку следует сочетать с обильным поливом. Удобрения лучше усваиваются во влажной почве.

Опытные аграрии напоминают: в мае нельзя переусердствовать с азотом, иначе виноград «уйдет в зелень» и потеряет энергию для плодоношения.

Напомним, ранее мы писали, что лучше сажать на огороде первой половины мая, а что — во второй.