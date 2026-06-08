Чем подкормить высокорослые томаты, чтобы плоды быстро наливались: советы от экспертов по увеличению урожая

Подкормка томатов

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Выращивание высокорослых (индетерминантных) томатов имеет свои уникальные особенности, часто ставящие перед огородниками непростые задачи. Главная сложность состоит в том, что эти растения вынуждены одновременно выполнять два противоположных процесса — наращивать новые зеленые листья и мощные стебли и параллельно наливать уже завязанные плоды на нижних кистях.

Для правильного развития куста нужны разные элементы, и классические правила ухода здесь вступают в определенный конфликт. Как найти идеальный баланс, поддержать растение в этот важный промежуточный период и оградить его от заболеваний, поделились эксперты.

Почему универсальные удобрения не работают

В обычном овощеводстве действуют два золотых правила, отлично работающих для большинства культур. Пока растение активно наращивает листовую массу и формирует куст — ему нужен азот. Когда начинается активный налив и созревание плодов, долю калия необходимо существенно увеличивать.

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Однако высокорослые томаты развиваются непрерывно, поэтому им одинаково сильно нужны оба этих элемента в одно и то же время. Многие огородники в таких случаях используют универсальные минеральные комплексы с равными частями азота, фосфора и калия (так называемые «двадцаточки» с формулой 20-16-16, 18-18-18 или 16-16-16).

Как утверждают эксперты, использование исключительно универсальных равномерных удобрений никогда не позволит добиться максимальных результатов и образцового урожая. Растению требуется другой, более точный баланс.

Чтобы разрешить этот физиологический конфликт, ведущие мировые производители разработали специальные узкопрофильные формулы. Идеальным выбором для этого этапа является удобрение «Мастер» (Master) с формулой 12-5-30. В нем содержится умеренное количество азота (12%) для поддержки роста верхних ярусов и мощная доза калия (30%), которая мгновенно направляется на налив томатов на нижних кистях.

Правильная дозировка и техника подкормки

При внесении концентрированных минеральных удобрений очень важно строго соблюдать пропорции, чтобы не сжечь корневую систему и дать каждому кусту необходимую норму питания. Главное правило этой подкормки — ровно 1 грамм чистого удобрения под каждый куст томата.

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Схема приготовления и внесения рабочего раствора:

Возьмите стандартное десятилитровое ведро чистой воды.

Растворите в нем 10 грамм удобрения «Мастер» (12-5-30).

Тщательно перемешайте до полного растворения кристаллов.

Выливайте ровно по 1 литру готового раствора под каждое растение.

Таким образом, питательное ведро воды четко рассчитано на обслуживание десяти кустов, и каждое растение гарантированно получит 1 грамм полезных веществ.

Профилактика заболеваний: удаляем лишние листья

Параллельно с поливом и питанием необходимо провести важную санитарную процедуру — ревизию нижнего яруса растения. Если вы заметили, что нижние листья лежат прямо на земле, их нужно безжалостно обломать или удалить.

Пользовые от таких листьев растению уже практически нет. Куст уже успел нарастить большое количество новых, мощных и открытых к солнцу верхних листьев, полноценно обеспечивающих фотосинтез.

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Листья, затрагивающие влажную почву, создают серьезную угрозу, они ухудшают движение воздуха у основания стебля и становятся идеальными «воротами» для проникновения опасных грибковых или бактериальных болезней. Удаление одного-двух нижних листьев существенно улучшит вентиляцию грядки и убережет ваши томаты от патогенов.

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