Чем подпитать герань в январе, чтобы зацвела до весны: секретные методы профессиональных флористов

Чем подкормить пеларгонию, чтобы раньше зацвела / © Pexels

Январь считается периодом покоя для большинства комнатных растений, но для герани именно сейчас формируется основа будущего цветения. Если правильно поддержать растение зимой, оно скорее проснется, нарастит зеленую массу и порадует ранним цветением. Опытные флористы используют специальные подкормки, не перегружающие герань, но мягко стимулирующие ее развитие.

Почему герань нужно подкармливать именно зимой

В холодный сезон световой день короток, и рост комнатных растений замедлен. Поэтому герань тратит меньше питательных веществ, но полностью без подкормки оставлять ее не стоит. Небольшие дозы правильно подобранных элементов:

укрепляют корневую систему;

помогают заложить цветочные почки;

предотвращают ослабление растения до весны.

Главное правило подкормки герани зимой — умеренность и мягкое действие.

Какие лучшие подкормки для герани в январе

Древесный пепел. Флористы ценят его за высокое содержание калия и фосфора. Эти элементы отвечают за формирование бутонов. Достаточно развести 1 чайную ложку пепла в литре теплой воды и поливать герань раз в 3-4 недели.

Йодированная вода. Это один из секретных методов профессионалов. Одна капля йода на литр воды стимулирует обменные процессы и укрепляет иммунитет растения. Полив нужно проводить очень осторожно, только по краю горшка и не чаще раза в месяц.

Дрожжевой настой в слабой концентрации. Дрожжи активизируют почвенную микрофлору и помогают корням лучше усваивать питательные вещества. Для января достаточно 1-2 столовых ложки слабого настоя на литре воды, чтобы не вызвать чрезмерного роста листьев.

Калийно-фосфорные удобрения. Готовые минеральные смеси без переизбытка азота идеально подходят для зимнего периода. Они ориентированы конкретно на цветение, а не на наращивание зеленой массы.

Что важно учесть при подкормке герани зимой

Поливать герань удобрениями можно только по слегка увлажненной почве.

Не превышайте дозировку, потому что зимой растение особенно чувствительно.

Сочетайте подкормку с достаточным освещением и умеренным поливом.

Такой подход позволяет герани проснуться без стресса и раньше подготовиться к активному цветению.