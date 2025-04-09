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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Чем покрасить яйца в насыщенный голубой цвет без химии: неожиданный продукт, который нужно залить кипятком

Если вы хотите покрасить яйца на Пасху 2025 в насыщенный голубой цвет, но не хотите использовать химические красители, попробуйте залить кипятком один овощ.

Автор публикации
Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Чем выкрасить яйца в насыщенный голубой цвет

Чем покрасить яйца в насыщенный голубой цвет / © unsplash.com

Украинская блоггер Юлия Ильенко поделилась, как можно получить голубой оттенок яиц с помощью определенного пищевого продукта.

Для этого следует брать белые яйца. Их нужно тщательно вымыть, отварить и остыть. Чтобы избежать трещин во время варки, яйца должны быть при комнатной температуре.

Что нужно делать:

  1. Краснокочанную капусту нарезаем на мелкие куски и заливаем крутым кипятком. Когда вода приобретет цвет капусты и остынет, добавляем 3 столовые ложки уксуса.

  2. Затем опускаем яйца в полученную смесь и закрываем их. Для достижения желаемого цвета яйца должны находиться в капусте минимум два часа, а можно оставить на ночь.

Как отметила блоггерша, чем длиннее яйца в растворе, тем насыщеннее будет оттенок. После этого яйца нужно просушить на бумажном полотенце, не вытирая их, чтобы цвет закрепился. Когда они высохнут, можно смазать их маслом для блеска.

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