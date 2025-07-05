Чем полезен крыжовник: почему его нужно включить в ежедневный рацион

Польза крыжовника

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Польза крыжовника для организма

Одна из особенностей и одновременно преимуществ крыжовника заключается в том, что ягода низкокалорийная и одновременно питательная. Поэтому, потребляя низкое количество калорий, можно получить огромный набор нужных организму частей.

Горстка крыжовника содержит:

около половины суточной нормы витамина С — мощного антиоксиданта, жизненно важного для нашей нервной и иммунной систем.

около трети суточной нормы клетчатки, снижающей риски хронических заболеваний, болезней сердца, диабета 2-го типа и ожирения, некоторых видов рака

витамин В5, В6, помогающий превращать пищу в энергию

медь, играющая важную роль в поддержании здоровья сердца, сосудов и мозга

марганец, поддерживающий метаболизм, формирование костей и иммунный ответ

необходим для нормального функционирования клеток калий — по его содержанию с крыжовником не сравнится ни один продукт.

Именно благодаря такому широкому спектру питательных веществ и называют крыжовник «королевской ягодой».

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Чем полезен крыжовник

Крыжовник лечит хронические заболевания

Благодаря наличию значительного количества антиоксидантов крыжовник защищает клетки от окислительного процесса, таким образом борется со многими хроническими заболеваниями, преждевременным старением, снижает риск возникновения определенных видов рака, сердечных заболеваний, диабета 2-го типа, защищает мозг от дегенеративных заболеваний.

Крыжовник может помочь контролировать уровень сахара в крови

Крыжовник содержит хлорогеновую кислоту, которая может замедлить усвоение углеводов и помочь снизить уровень сахара в крови после еды.

Крыжовник улучшает пищеварение

Клетчатка, которая есть в этих ягодах, регулирует стул и помогает облегчить симптомы таких состояний, как синдром раздраженного кишечника. Высокий уровень витамина С способствует усвоению других питательных веществ, в частности, железа и других минеральных веществ.

Крыжовник повышает иммунитет

50 г крыжовника обеспечивает суточную норму витамина С для взрослых. Благодаря большому количеству полифенолов, алкалоидов и флавоноидов крыжовник обладает превосходными антибактериальными и противовоспалительными свойствами.

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Крыжовник улучшает память и здоровье мозга

Фитонутриенты и антиоксиданты в ягодах крыжовника помогают улучшить память, борясь со свободными радикалами, которые атакуют и повреждают клетки мозга. Высокая концентрация витамина С помогает организму производить норадреналин, нейромедиатор, который, как полагают, улучшает работу мозга у людей с деменцией.

Крыжовник для похудения

Для борьбы с лишним весом крыжовник нужно применять как основной продукт разгрузочного дня, он также показан для лечения ожирения в диетическом питании, когда больному нужно съедать ежедневно в течение нескольких недель по 800-900 г крыжовника, строго ограничив суточную калорийность пищи.

Противопоказания к употреблению крыжовника

Как любой продукт крыжовник имеет противопоказания для употребления.

Врачи не рекомендуют употреблять крыжовник при острых формах гастрита, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, язвенных болезней желудка, а также при индивидуальной непереносимости этой ягоды.

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Если же у вас нет противопоказаний, все равно не нужно злоупотреблять крыжовником, поскольку существует риск развития метеоризма.