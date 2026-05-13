Чем полить гортензии в мае: простое средство для пышного цветения летом

Гортензии могут терять бутоны, увядать или слабо цвести летом, если весной им не хватает влаги и питательных веществ. Садоводы советуют именно в мае уделить особое внимание подкормке этих растений, ведь в этот период они активно формируют бутоны перед летним цветением.

Как объясняют специалисты, весной обильные дожди часто вымывают питательные вещества из почвы, а теплые дни быстро высушивают землю. Из-за этого гортензиям может не хватать влаги, особенно летом, когда наступает жара. В результате растения начинают увядать, листья буреют, а цветение становится менее обильным.

Садовник с более чем 20-летним опытом работы Ричард Сереш-Надь из Библиотеки гортензий советует использовать для подкормки обычную кофейную гущу. По его словам, этот способ не требует дополнительных затрат и одновременно помогает улучшить состояние почвы.

«Кофейная гуща издавна считается скрытой жемчужиной в садоводстве, предлагая экологически чистый и экономически эффективный способ обогащения почвы», — пояснил эксперт.

Специалист отмечает, что гортензии особенно хорошо реагируют на такую подкормку при условии правильного использования. Кофейная гуща имеет слабую кислотность, которую любят эти растения, а также содержит органические вещества, помогающие улучшить структуру почвы.

По словам садовода, после внесения кофейной гущи земля становится менее уплотненной, лучше пропускает кислород и дольше удерживает влагу. Кроме того, такая органика привлекает дождевых червей, которые также положительно влияют на состояние почвы.

Отдельно эксперт обратил внимание на содержание азота в кофейной гуще. Это питательное вещество важно для роста листьев и укрепления стеблей весной. Крепкие стебли, в свою очередь, лучше выдерживают большие и тяжелые цветы во время активного цветения.

«Кофейная гуща обогащает почву органическими веществами, улучшая ее текстуру и увеличивая ее способность удерживать воду. Это особенно полезно в жаркие, засушливые месяцы, когда гортензии склонны к увяданию», — добавил Ричард Сереш-Надь.

Садовод советует использовать кофейную гущу осторожно, поскольку органические удобрения могут быть довольно концентрированными. Для подкормки достаточно примерно столовой ложки использованной кофейной гущи. Ее нужно добавить в лейку или бутылку с водой, а затем полить растение слабым раствором.

Подкармливать гортензии таким способом рекомендуют раз в месяц до начала лета. Также кофейную гущу можно тонким слоем рассыпать вокруг основания куста, после чего полить растение водой.

При этом эксперт отмечает, что использовать нужно только остатки кофе после заваривания. Свежий молотый кофе может оказаться слишком сильным для растений и повышает риск переудобрения почвы.

