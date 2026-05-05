Чем полить помидоры для обильного урожая: простой секрет из кухни

Чем подкормить рассаду помидоров / © Unsplash

Многие садоводы и огородники уже начали высаживать свою рассаду в почву. Самой главной рассадой, конечно, являются помидоры. Идеальное время для высадки помидоров в открытый грунт — тогда, когда ночные температуры не падают ниже +10 градусов. Что добавить к поливу помидоров, чтобы они быстрее выросли и дали лучший урожай?

Секретом поделились Mirror.

Чем полить помидоры, чтобы дали больший урожай

Поливать помидоры можно просто водой, но так неинтересно. В воду можно добавить одно бесплатное средство, которое обычно идет на помойку. С ним кусты помидоров начнут быстрее расти и давать больший урожай.

Эксперт по комнатным растениям Джейн Перроне делится, что оптимальное время для высадки помидоров — середина мая — начало июня. Многие люди сажают помидоры в начале мая, ведь не могут дождаться того, чтобы любоваться ими на огороде. Но коварные весенние заморозки могут испортить урожай.

«Помидоры перестают расти, как только температура ночью падает ниже 10–12 °C, а в идеале им нужно 15 °C днем. А мороз их убьет, потому подождите, пока риск заморозков полностью пройдет», — делится эксперт.

Королевское садоводческое общество (RHS) вообще советует высаживать рассаду помидоров в начале лета, как только среднесуточная температура превысит 16 °C.

Уже сейчас можно высаживать помидоры в теплице, потому что там они защищены от ночных заморозков. Как только рассада приживется, ее следует начать стимулировать на обильный урожай. В этом поможет один простой ингредиент, который люди обычно выбрасывают.

Банановая кожура — прекрасное удобрение для помидоров, к тому же — бесплатное. В банановой кожуре содержатся калий, фосфор и кальций, необходимые для активного роста рассады.

Чтобы сделать удобрение для помидоров из банановой кожуры, нужно нарезать кожуру банана на небольшие квадратики. Переложите все в банку или в кастрюлю и залейте 1,5 литрами воды. Дайте банановому удобрению настояться ночь.

После того как банановая вода настоится, процедите чудо-средство. Поливать помидоры банановой водой можно раз в неделю.

Такое натуральное и дешевое удобрение можно использовать не только для рассады помидоров, но и для перца, клубники, цветов. Это средство улучшает цветение и увеличивает количество плодов.

Как уберечь помидоры от фитофторы: актуальные советы

Весной томаты часто страдают фитофторозом — грибковым заболеванием, которое быстро распространяется во влажной среде. Споры поражают нижние листья из-за брызгов воды во время дождя или полива, что приводит к увяданию растения и порче урожая.

Чтобы минимизировать риски, специалисты рекомендуют обеспечивать циркуляцию воздуха, хорошее освещение и поливать помидоры исключительно под корень.

Одним из самых эффективных методов защиты является мульчирование почвы соломой, листьями или бумагой. Слой мульчи создает барьер, который не дает инфекции из почвы попадать на листья, а также помогает удерживать влагу и регулировать температуру.

