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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
107
Время на прочтение
2 мин

Чем поливать чеснок весной, чтобы позже собрать очень большой урожай: разведите это в воде

Чтобы вырастить крупный и здоровый чеснок, в мае следует обработать грядку специальной смесью из аммиачного раствора и доломитовой муки — это обеспечит растению мощное питание для обильного урожая.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Чем подкормить чеснок для урожая

Чем подкормить чеснок для урожая / © Pixabay

Украинская блоггерша, ведущая YouTube-канал о садоводстве под названием “Городниця з Одеси”, поделилась эффективным методом ухода за чесноком.

Ежегодно она применяет одну единственную подкормку, которая помогает вырастить крепкий, здоровый чеснок без пожелтения и болезней.

По словам огородницы, доломитовая мука обогащает почву кальцием и магнием — минералами, способствующими активному развитию чеснока, а нашатырь выступает доступным источником азота, необходимого для формирования зеленой массы.

Составляющие:

  • 200 г доломитовой муки

  • 2 столовые ложки нашатырного спирта

  • 10 литров воды

В чистой воде тщательно растворите доломитовую муку и добавьте нашатырь. Хорошо размешайте до однородной смеси.

Применение: Перед внесением удобрений разрыхлите грунт в междурядьях и хорошо увлажните его водой. Только после этого подпитайте растения полученным раствором.

Почему эта подкормка работает

Эта подкормка работает эффективно благодаря сочетанию трех ключевых элементов, комплексно влияющих на рост и развитие чеснока:

Доломитовая мука содержит кальций и магний — микроэлементы, которые:

  • нейтрализуют кислотность почвы, создавая благоприятную среду для усвоения питательных веществ;

  • укрепляют клеточные стенки растений, способствуя стойкости к болезням;

  • стимулируют развитие корневой системы и улучшают общую жизнеспособность чеснока.

Нашатырный спирт (аммиак) является быстродействующим источником азота в доступной для растений форме. Азот:

  • способствует активному нарастанию зеленой массы;

  • ускоряет обменные процессы в растении;

  • предотвращает пожелтение листьев, часто возникающих при дефиците азота.

Вместе эти компоненты образуют природное, сбалансированное питание, которое активизирует рост, укрепляет растение и обеспечивает здоровое формирование крупной чесночной головки.

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Дата публикации
Количество просмотров
107
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