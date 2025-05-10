Чем поливать чеснок весной, чтобы позже собрать очень большой урожай: разведите это в воде

Чем подкормить чеснок для урожая / © Pixabay

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Украинская блоггерша, ведущая YouTube-канал о садоводстве под названием “Городниця з Одеси”, поделилась эффективным методом ухода за чесноком.

Ежегодно она применяет одну единственную подкормку, которая помогает вырастить крепкий, здоровый чеснок без пожелтения и болезней.

По словам огородницы, доломитовая мука обогащает почву кальцием и магнием — минералами, способствующими активному развитию чеснока, а нашатырь выступает доступным источником азота, необходимого для формирования зеленой массы.

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Составляющие:

200 г доломитовой муки

2 столовые ложки нашатырного спирта

10 литров воды

В чистой воде тщательно растворите доломитовую муку и добавьте нашатырь. Хорошо размешайте до однородной смеси.

Применение: Перед внесением удобрений разрыхлите грунт в междурядьях и хорошо увлажните его водой. Только после этого подпитайте растения полученным раствором.

Почему эта подкормка работает

Эта подкормка работает эффективно благодаря сочетанию трех ключевых элементов, комплексно влияющих на рост и развитие чеснока:

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Доломитовая мука содержит кальций и магний — микроэлементы, которые:

нейтрализуют кислотность почвы, создавая благоприятную среду для усвоения питательных веществ;

укрепляют клеточные стенки растений, способствуя стойкости к болезням;

стимулируют развитие корневой системы и улучшают общую жизнеспособность чеснока.

Нашатырный спирт (аммиак) является быстродействующим источником азота в доступной для растений форме. Азот:

способствует активному нарастанию зеленой массы;

ускоряет обменные процессы в растении;

предотвращает пожелтение листьев, часто возникающих при дефиците азота.

Вместе эти компоненты образуют природное, сбалансированное питание, которое активизирует рост, укрепляет растение и обеспечивает здоровое формирование крупной чесночной головки.