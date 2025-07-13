Чем поливать гортензии, чтобы они пышно цвели даже в жару: секрет опытных флористов

Чем поливать гортензии в жару

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Гортензия — это настоящее украшение летнего сада. Но только столбик термометра поднимается до +30 и выше, даже ухоженные кусты начинают увядать: листья опускаются, цветы тускнеют, а цветение сокращается. Все это есть следствием неправильного полива. Рассказываем, как приготовить воду для полива, чтобы спасти гортензии от жары. Об этом пишет ресурс «Добрые Новости».

Гортензия будет пышно цвести даже в жару: простой лайфхак с водой, который спасет цветы

Эти цветы обожают слабокислую почву. Но вода из-под крана или колодца часто содержит известь, которая постепенно изменяет кислотность земли. А это уже серьезная проблема: в такой среде растение не может нормально усваивать воду и питательные вещества, даже если вы будете его щедро поливать. Поэтому нужно перед поливом цветов подкислять воду. Для этого есть несколько простых способов.

Лимонная вода — 1 чайная ложка лимонной кислоты на 10 литров воды.

Уксус 9% — 1 столовая ложка на 10 литров воды.

Яблочный уксус — 3-4 столовых ложки на 10 литров.

Такой раствор обязательно нужно настоять в течение суток, чтобы избавиться от хлора, содержащегося в водопроводной воде.

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Какие результаты после нескольких поливов:

листья больше не увядают;

цветы становятся ярче;

куст становится здоровее и лучше выдерживает жару.

Дополнительные советы по спасению гортензии летом

Опрыскивание воздуха. В жару гортензия страдает не только от сухой земли, но и сухого воздуха. Утреннее или вечернее опрыскивание чистой водой освежит куст, но важно не делать этого в обед, растение может получить ожоги.

Мульчирование. Положите вокруг основания куста 5–7 см слоя мульчи, это может быть торф, хвоя, перепревшие опилки или кора. Так можно будет удерживать влагу и охладить почву.