Чем поливать огурцы после восхождения, чтобы они выросли крепкими и большими

Какая первая подкормка нужна огурцам / © Фото из открытых источников

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Эффективнее всего огурцы усваивают питательные элементы, когда сочетать натуральные и химические подпитки — такой подход гарантирует полноценное питание культуры на всех этапах роста.

На 12–15 день после прорастания семян огурцов, когда появляются первые всхождения, растения впервые нуждаются в питательной поддержке. Для активизации роста можно приготовить питательный раствор: развести навоз в пропорции 1:10 или птичий помет в соотношении 1:20 с водой.

Действенным вариантом подкормки огурцов является минеральный раствор, в состав которого входят аммиачная селитра, суперфосфат и сульфат калия, растворенные в 12 литрах воды. Альтернативой может стать дрожжевая смесь: 30 г сухих дрожжей и полстакана сахара размешивают в 10 литрах воды, оставляют настаиваться несколько часов, а затем поливают растения под корень.

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Последующее внесение удобрений осуществляют в фазе формирования бутонов. В это время следует использовать раствор калийной селитры и суперфосфата для стимуляции цветения и формирования завязей. Также допустимо вернуться к органическим подпиткам. Опытные огородники часто советуют обогащать почву настоем древесного пепла — он не только повышает плодородие, но и способствует активному завязыванию плодов.