Какую подкормку любит пеларгония / © Pixabay

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Такое случается из-за ошибок в уходе. Дело в том, что пеларгонии нужна правильная подкормка, которая будет стимулировать формирование бутонов.

Для герани важнейшим условием является баланс микроэлементов. Это растение нуждается в азоте, калии и фосфоре, но если их многовато, оно начнет наращивать зеленую массу, а не выпускать цветы. Какая натуральная подкормка подходит пеларгонии?

Сыворотка (кисломолочные продукты)

Сыворотку необходимо развести в воде в пропорции 1:5. Этот раствор не только поможет подпитить растение, но и оздоровить почву, ведь содержит большое количество кальция, а также другие элементы, необходимые для герани. Поливайте раствором не чаще одного раза в 2 недели.

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Зола

Она является естественным источником фосфора и калия. Возьмите 1 ст. ложку золы, залейте 1 л воды и настаивайте день. После этого раствор поливают под корень раз в 10 дней. Уже через 1 неделю вы заметите, что пеларгония выпустила новые бутоны.

Глюкоза или сахар

Цвету, растение тратит очень много своей энергии. Поэтому очень важно его правильно поддерживать. В одном стакане воды разведите 1 ч. ложку сахара и поливайте этим раствором растение раз в 14 дней. Можете заменить сахар аптечной глюкозой, разведя в 1 л воды 1 таблетку.