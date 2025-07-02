Чем помыть ковер в домашних условиях от грязи и запаха: три проверенных способа

Как придать ковру свежий запах и убрать грязь / © unsplash.com

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Чтобы сохранить их аккуратный вид и свежесть, очень важно регулярно и внимательно ухаживать за ними. Хорошей новостью является то, что для базового очищения часто достаточно простых средств, которые можно найти на любой кухне.

Как вернуть ковру чистоту, нейтрализовать неприятные ароматы и освежить его с помощью обычных средств из кухонного шкафчика, посоветовали в издании marthastewart.

В первую очередь, почистить ковер и убрать неприятный запах поможет пищевая сода. Как эффективно почистить ковер с помощью соды:

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просейте пищевую соду через мелкое сито, чтобы избежать слипания и комочков;

равномерно рассыпьте порошок по всей поверхности ковра, нежно втирая его руками, чтобы сода проникла в ворс;

оставьте соду работать на несколько часов, а еще лучше — на всю ночь, чтобы она впитала загрязнения и запахи;

тщательно пропылесосьте ковер, удаляя все остатки соды и восстанавливая свежесть текстиля.

Еще один незаменимый помощник в очистке ковров — столовый уксус. Для очистки следует приготовить простой раствор, смешав уксус с теплой водой в пропорции 1:2 в бутылке с распылителем. Равномерно нанесите этот раствор на ковер и дайте ему подействовать примерно 15–20 минут. После этого аккуратно протрите поверхность бумажным полотенцем или чистой сухой тканью, чтобы удалить остатки и освежить текстиль.

Мощным природным средством для устранения неприятных ароматов является также обычный лимон. Чтобы освежить ковер, выжмите сок одного лимона в воду, перелейте полученный раствор в бутылку с распылителем и равномерно распылите на поверхность ковра или покрытия. Когда жидкость полностью высохнет, следует дополнительно пройтись пылесосом, чтобы поднять ворс и восстановить его текстуру.