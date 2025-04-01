Чем помыть краны, чтобы сверкали, как новые: эффективные методы, о которых мало кто знает

Как отчистить кран от известкового налета / © www.freepik.com/free-photo

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Наверное, каждому известна проблема — известковый налет на кранах, который возникает из-за жесткой воды. Часто бывает так, что даже самая дорогая бытовая химия не может справиться с этой передрягой и вернуть кранам и смесителям безупречное сияние и чистоту. К тому же, нужно внимательно следить за тем, чтобы не повредить сантехнику агрессивными средствами. Но сообразительные хозяйки уже давно придумали кучу методов, как избавиться от известкового налета на кранах с помощью подручных средств, которые непременно найдутся в вашем доме.

Как избавиться от известкового налета на кранах и смесителях: эффективные народные методы

Чтобы не повредить дорогостоящую сантехнику агрессивными моющими средствами, можно воспользоваться этими простыми, но крайне действенными методами для очистки кранов от известкового налета.

Хозяйственное мыло. Чтобы приготовить моющее средство, надо натереть брусок хозяйственного мыла и залить стаканом горячей воды. Размешайте смесь до однородности и с помощью губки нанесите на сантехнику и те места, где есть известковый налет. Оставьте средство отрабатывать на час, затем тщательно смойте чистой теплой водой. Такая простая смесь не только очистит кран от известкового налета, но и придаст ему безупречное сияние.

Горячий уксус. Такое средство вернет вашим кранам первозданный вид. Сначала необходимо подогреть обычный белый уксус, затем намочить в нем кусок ткани и обмотать кран. Подождите полчаса, затем потрите кран зубной щеткой, чтобы удалить остатки грязи и накипи. После такой процедуры даже самый старый кран будет блистать как новый.

Сода также отлично справится с грязью и известковым налетом. Для этого нужно просто сделать пасту из соды и воды, тщательно перемешать и нанести смесь на кран. Подождите полтора-два часа и смойте теплой водой.

Лимонная кислота. Такой метод занимает гораздо больше времени, чем другие, однако его эффективность того стоит. Надо из лимонной кислоты и теплой воды приготовить раствор, соотношение составляющих должно быть 1:4 соответственно. Намочите полотенце в этом растворе, обмотайте кран и оставьте на ночь. Утром снимите полотенце и промойте теплой водой сантехнику. После такого средства ваш кран будет сиять безупречной чистотой, известковый налет исчезнет, как и не было.