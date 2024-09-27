Чем помыть окна, чтобы не было разводов и пятен: неожиданный лайфхак, о котором никто не знает

Какие подручные средства помогут быстро избавиться от грязи и пятен на оконном стекле.
Осенью украинские хозяйки занимаются генеральной уборкой и мойкой окон. Чтобы оконное стекло сияло чистотой в течение нескольких месяцев, сообразительные женщины знают несколько секретов, которыми радостно поделились. Рассказываем о неожиданном лайфхаке с чайными пакетиками и еще о нескольких подручных средствах, которые помогут вымыть окна, не оставляя пятен и разводов.
Как помыть окна подручными средствами, чтобы не было разводов
- Чайные пакеты. Не выбрасывайте использованные пакетики чая, они вам понадобятся для мытья окон, но нужны без красителей и других добавок. Для приготовления моющего средства понадобится 15 пакетиков, замочите их в теплой воде до тех пор, пока она не станет темно-коричневого цвета. Затем нужно перелить настой в бутылку с пульверизатором и разбрызгать на оконное стекло. Вытирать окна лучше газетой, она не будет оставлять ворсинок и имеет более жесткую структуру, это поможет натереть стекло до блеска, не оставляя разводов.
- Уксус. Моющее средство на основе уксуса также не оставляет разводов, а еще будет отгонять насекомых от стекла своим резким запахом. Поэтому его можно считать мультифункциональным. Смешайте 200 г воды и 50 г уксуса, нанесите смесь на окна с помощью распылителя. Затем протрите окно досуха мягкой тканью или салфетками.
- Лимонный сок. Если уксуса нет, его можно заменить лимонной кислотой или соком. Чтобы приготовить моющее средство, растворите 50 г лимонного сока в стакане теплой воды. Разбрызгайте смесь на оконное стекло с помощью пульверизатора и протрите мягкой тряпкой или микрофиброй. Такое средство будет еще наполнять ваш дом приятным цитрусовым ароматом.
- Крахмал. Возможно, этот способ кажется довольно странным, но крахмал отлично справляется даже с очень загрязненными окнами. Для приготовления раствора следует взять столовую ложку крахмала и литр воды, все тщательно перемешать. Нанесите раствор на окна губкой, хорошо протрите и оставьте до полного высыхания. Затем стекло протрите сухой тканью или газетой, результат вас приятно удивит, окна будут сиять чистотой в течение нескольких месяцев. Ведь крахмал создает защитную плёнку от грязи и пыли.
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