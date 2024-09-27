Чем помыть окна, чтобы не было разводов и пятен: неожиданный лайфхак, о котором никто не знает

Осенью украинские хозяйки занимаются генеральной уборкой и мойкой окон. Чтобы оконное стекло сияло чистотой в течение нескольких месяцев, сообразительные женщины знают несколько секретов, которыми радостно поделились. Рассказываем о неожиданном лайфхаке с чайными пакетиками и еще о нескольких подручных средствах, которые помогут вымыть окна, не оставляя пятен и разводов.

Как помыть окна подручными средствами, чтобы не было разводов

Чайные пакеты. Не выбрасывайте использованные пакетики чая, они вам понадобятся для мытья окон, но нужны без красителей и других добавок. Для приготовления моющего средства понадобится 15 пакетиков, замочите их в теплой воде до тех пор, пока она не станет темно-коричневого цвета. Затем нужно перелить настой в бутылку с пульверизатором и разбрызгать на оконное стекло. Вытирать окна лучше газетой, она не будет оставлять ворсинок и имеет более жесткую структуру, это поможет натереть стекло до блеска, не оставляя разводов.

Не выбрасывайте использованные пакетики чая, они вам понадобятся для мытья окон, но нужны без красителей и других добавок. Для приготовления моющего средства понадобится 15 пакетиков, замочите их в теплой воде до тех пор, пока она не станет темно-коричневого цвета. Затем нужно перелить настой в бутылку с пульверизатором и разбрызгать на оконное стекло. Вытирать окна лучше газетой, она не будет оставлять ворсинок и имеет более жесткую структуру, это поможет натереть стекло до блеска, не оставляя разводов. Уксус. Моющее средство на основе уксуса также не оставляет разводов, а еще будет отгонять насекомых от стекла своим резким запахом. Поэтому его можно считать мультифункциональным. Смешайте 200 г воды и 50 г уксуса, нанесите смесь на окна с помощью распылителя. Затем протрите окно досуха мягкой тканью или салфетками.

Моющее средство на основе уксуса также не оставляет разводов, а еще будет отгонять насекомых от стекла своим резким запахом. Поэтому его можно считать мультифункциональным. Смешайте 200 г воды и 50 г уксуса, нанесите смесь на окна с помощью распылителя. Затем протрите окно досуха мягкой тканью или салфетками. Лимонный сок. Если уксуса нет, его можно заменить лимонной кислотой или соком. Чтобы приготовить моющее средство, растворите 50 г лимонного сока в стакане теплой воды. Разбрызгайте смесь на оконное стекло с помощью пульверизатора и протрите мягкой тряпкой или микрофиброй. Такое средство будет еще наполнять ваш дом приятным цитрусовым ароматом.

Если уксуса нет, его можно заменить лимонной кислотой или соком. Чтобы приготовить моющее средство, растворите 50 г лимонного сока в стакане теплой воды. Разбрызгайте смесь на оконное стекло с помощью пульверизатора и протрите мягкой тряпкой или микрофиброй. Такое средство будет еще наполнять ваш дом приятным цитрусовым ароматом. Крахмал. Возможно, этот способ кажется довольно странным, но крахмал отлично справляется даже с очень загрязненными окнами. Для приготовления раствора следует взять столовую ложку крахмала и литр воды, все тщательно перемешать. Нанесите раствор на окна губкой, хорошо протрите и оставьте до полного высыхания. Затем стекло протрите сухой тканью или газетой, результат вас приятно удивит, окна будут сиять чистотой в течение нескольких месяцев. Ведь крахмал создает защитную плёнку от грязи и пыли.

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