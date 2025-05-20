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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
285
Время на прочтение
2 мин

Чем помыть окна, чтобы стекло было идеально прозрачным и сияло чистотой до самой зимы

Окна после мытья очень быстро покрываются слоем пыли и разводами, но решить эту проблему можно без особого труда. Профессиональные клинеры поделились своими секретами, которые превратят тяжелое мытье стекла в быстрый и простой процесс.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Чем помыть окна, чтобы были безупречно чистыми

Чем помыть окна, чтобы были безупречно чистыми / © Freepik

Рассказываем, чем помыть окна, чтобы сияли чистотой в течение нескольких месяцев.

Окна будут сиять чистотой в течение нескольких месяцев: чем вымыть и отполировать стекло

Важно знать: не следует мыть окна в солнечную погоду. Яркие лучи сушат моющий состав слишком быстро, поэтому на стекле останутся разводы. Лучше выбрать день или время, когда солнце не будет светить прямо на стекло.

  • Раствор для быстрой очистки. Сначала необходимо приготовить моющее средство. На литр воды нужно взять по 2 столовые ложки уксуса и геля для мытья посуды, все хорошо перемешайте. Такое средство эффективно удаляет пыль, следы от дождя и насекомых и жирные пятна. Его можно наносить губкой или мягкой тканью, затем смывать чистой водой.

  • Экономный подход. Чтобы сократить расход жидкости, используйте пульверизатор. Наносить средство нужно только на самые грязные участки, а для смыва используйте чистую воду — 5-6 литров будет достаточно.

  • Как справиться со сложными загрязнениями. Если на стекле есть устаревшие пятна или краска, это легко удалить зубной пастой или содой. Из соды и воды следует сделать пастообразную смесь и нанести средство на 5-7 минут, затем средство необходимо смыть губкой. Зубную пасту можно использовать таким же способом.

  • Инвентарь для труднодоступных мест. Углы рам, резиновые уплотнители и щели легко почистить старой зубной щеткой. Ее компактный размер позволяет добраться даже до узких мест, где скапливается больше всего грязи и пыли.

  • Финальный блеск без разводов. Чтобы придать стеклу желанное сияние, нужно приготовить любой из этих растворов:

  • 100 мл уксуса, 300 мл воды и 50 мл спирта;

  • теплая вода с несколькими кристаллами марганцовки;

  • 10 капель йода на литр воды;

  • 2 ст. л. нашатырного спирта или 1 ст. л. картофельного крахмала на 500 мл воды.

Нанесите любое из этих средств на стекло, отполировав поверхность бумажными полотенцами или газетой. Туалетная бумага или ткань не подойдут, они оставят следы и ворсинки на стекле.

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Дата публикации
Количество просмотров
285
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