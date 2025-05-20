Чем помыть окна, чтобы стекло было идеально прозрачным и сияло чистотой до самой зимы

Чем помыть окна, чтобы были безупречно чистыми / © Freepik

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Рассказываем, чем помыть окна, чтобы сияли чистотой в течение нескольких месяцев.

Окна будут сиять чистотой в течение нескольких месяцев: чем вымыть и отполировать стекло

Важно знать: не следует мыть окна в солнечную погоду. Яркие лучи сушат моющий состав слишком быстро, поэтому на стекле останутся разводы. Лучше выбрать день или время, когда солнце не будет светить прямо на стекло.

Раствор для быстрой очистки. Сначала необходимо приготовить моющее средство. На литр воды нужно взять по 2 столовые ложки уксуса и геля для мытья посуды, все хорошо перемешайте. Такое средство эффективно удаляет пыль, следы от дождя и насекомых и жирные пятна. Его можно наносить губкой или мягкой тканью, затем смывать чистой водой.

Экономный подход. Чтобы сократить расход жидкости, используйте пульверизатор. Наносить средство нужно только на самые грязные участки, а для смыва используйте чистую воду — 5-6 литров будет достаточно.

Как справиться со сложными загрязнениями. Если на стекле есть устаревшие пятна или краска, это легко удалить зубной пастой или содой. Из соды и воды следует сделать пастообразную смесь и нанести средство на 5-7 минут, затем средство необходимо смыть губкой. Зубную пасту можно использовать таким же способом.

Инвентарь для труднодоступных мест. Углы рам, резиновые уплотнители и щели легко почистить старой зубной щеткой. Ее компактный размер позволяет добраться даже до узких мест, где скапливается больше всего грязи и пыли.

Финальный блеск без разводов. Чтобы придать стеклу желанное сияние, нужно приготовить любой из этих растворов:

100 мл уксуса, 300 мл воды и 50 мл спирта;

теплая вода с несколькими кристаллами марганцовки;

10 капель йода на литр воды;

2 ст. л. нашатырного спирта или 1 ст. л. картофельного крахмала на 500 мл воды.

Нанесите любое из этих средств на стекло, отполировав поверхность бумажными полотенцами или газетой. Туалетная бумага или ткань не подойдут, они оставят следы и ворсинки на стекле.

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