Чем помыть пол, чтобы блестел целую неделю: не останется разводов или мусора

Для некоторых людей поддерживать пол чистым во всей квартире в течение недели может показаться сложной задачей, но можно кое-что добавить в воду, чтобы пол блестел.

Подготовка пола к уборке

Прежде чем начать мыть полы, важно их правильно подготовить. Хотя этот этап может казаться неважным, не пропускайте его. Сначала подметите пол или пропылесосьте его.

Это позволит вам убрать пыль, грязь и мелкие частицы, которые могут привести к образованию разводов или даже царапин во время мытья. Даже если пол кажется чистым, лучше все-таки пройтись по нему веником или пылесосом для полной уверенности.

Оптимальный раствор для мытья полов

Многие думают, что для мытья пола достаточно только чистой воды, но это не совсем так. Если использовать некоторые простые ингредиенты, результат будет гораздо лучше.

Вот рецепт эффективного раствора для мытья полов. В 3-5 литрах воды (количество зависит от размера площади) растворите одну столовую ложку уксуса, который придаст блеск и дезинфицирует поверхность, одну чайную ложку соды для нейтрализации запахов и столько же жидкого мыла или средства для мытья посуды для борьбы с пятнами.

Правильная техника мытья полов

Не менее важно не только то, чем вы моете пол, но и как именно. Во избежание разводов не используйте круговые движения. Лучше мыть пол в одном направлении – от одного края к другому. Так вы избежите следов и равномерно распределите очищающий раствор по всей поверхности.

Сушка пола

После мытья пола подождите, пока он высохнет. Чтобы этот процесс шел быстрее, можно чуть-чуть открыть окна и обеспечить поток свежего воздуха.

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