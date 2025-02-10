Чем порадовать свою половинку на День святого Валентина: креативные подарки по зодиаку

Главное, чтобы подарок был сделан с любовью.
Что подарить любимому или любимому с учетом даты рождения, рассказала астрологиня astrolog.sinkevych.
"Подарок, выбранный с любовью и учетом личных предпочтений, станет настоящим талисманом, сопровождающим человека в новом году", — отмечает она.
Подарки по знакам зодиака:
Овен: активные подарки – фитнес-абонементы, трендовые аксессуары.
Телец : эстетические вещи – украшения, сертификат в ресторан.
Близнецы : модные аксессуары, канцелярия, косметические наборы.
Рак : уютные вещи для дома – свечи, чайные наборы.
Лев : эффектные аксессуары, фотосессии, брендовая одежда.
Дева : полезные подарки – планеры, витамины, косметические гаджеты.
Весы : стильные аксессуары, курсы кулинарии или флористики.
Скорпион : спа-наборы, стильные аксессуары, интимные подарки.
Стрелец : путешествия, активные впечатления, дизайнерские вещи.
Козорог: практичные и стильные подарки гаджеты, аксессуары.
Водолей : инновационные подарки – гаджеты для ухода, акустика.
Рыбы : творческие вещи – картины, музыкальные инструменты, билеты на спектакли или в театр.
Напомним, мы писали о том, когда День святого Валентина 2025 года.