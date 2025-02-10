Чем порадовать свою половинку на День святого Валентина: креативные подарки по зодиаку

Главное, чтобы подарок был сделан с любовью.

Вскоре – день святого Валентина. День всех влюбленных – это не только о романтической атмосфере, но и хорошая возможность порадовать свою половинку хорошим подарком. Если не знаете – что же подарить, то можно обратиться к гороскопу и выбрать гостинец за знаком зодиака.

Что подарить любимому или любимому с учетом даты рождения, рассказала астрологиня astrolog.sinkevych.

"Подарок, выбранный с любовью и учетом личных предпочтений, станет настоящим талисманом, сопровождающим человека в новом году", — отмечает она.

Подарки по знакам зодиака:

Овен: активные подарки – фитнес-абонементы, трендовые аксессуары.

Телец : эстетические вещи – украшения, сертификат в ресторан.

Близнецы : модные аксессуары, канцелярия, косметические наборы.

Рак : уютные вещи для дома – свечи, чайные наборы.

Лев : эффектные аксессуары, фотосессии, брендовая одежда.

Дева : полезные подарки – планеры, витамины, косметические гаджеты.

Весы : стильные аксессуары, курсы кулинарии или флористики.

Скорпион : спа-наборы, стильные аксессуары, интимные подарки.

Стрелец : путешествия, активные впечатления, дизайнерские вещи.

Козорог: практичные и стильные подарки гаджеты, аксессуары.

Водолей : инновационные подарки – гаджеты для ухода, акустика.

Рыбы : творческие вещи – картины, музыкальные инструменты, билеты на спектакли или в театр.

Напомним, мы писали о том, когда День святого Валентина 2025 года.

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