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Чем постирать вещи в машинке, если нет порошка: эти средства работают еще лучше

Чем постирать вещи в машинке, если нет порошка: эти средства работают еще лучше

Чем постирать вещи, если нет порошка / Фото: Freepik

Такие подручные средства экологичны, всегда есть под рукой и не будут вредить стиральной машинке.

Рассказываем, чем лучше постирать вещи в стиралке, если нет порошка.

Чем заменить порошок во время стирки в машинке: лучшие натуральные средства

  • Пищевая сода всегда есть дома, поэтому станет прекрасным альтернативным средством для стирки. Она отлично справится с жирными пятнами, желтизной и серостью вещей, а также убьет неприятный запах. Пищевая сода безопасна для всех типов тканей и для стиральной машинки. Если есть желание придать своим вещам легкий аромат, можно в соду капнуть эфирное масло. Средство лучше засыпать прямо в барабан в количестве 50-60 граммов.
  • Горчица. Этот порошок прекрасно справляется с выведением пятен и других загрязнений. Особенно он будет идеальным для шерстяных и шелковых вещей. Для стирки в машинке нужно взять 50 граммов горчицы и засыпать прямо на белье в барабане. После такого средства вещи будут мягкими и приятными на ощупь, будут пахнуть чистотой и свежестью. Следует знать, что температура стирки должна составлять не более 40 градусов.
  • Лимонный сок. Еще один отличный продукт, который работает не хуже стирального порошка. Выжмите лимон или два в стакан и разбавьте его тремя стаканами теплой воды. Добавьте средство в порошковый отсек во время цикла стирки. Сок лимона отбелит все пятна и придаст вещам приятную свежесть. Нельзя пользоваться магазинным лимонным соком, потому что пятен только станет больше. Заменить сок в случае необходимости можно только лимонной кислотой.

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