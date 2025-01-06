Чем постирать вещи в машинке, если нет порошка: эти средства работают еще лучше

Такие подручные средства экологичны, всегда есть под рукой и не будут вредить стиральной машинке.
Рассказываем, чем лучше постирать вещи в стиралке, если нет порошка.
Чем заменить порошок во время стирки в машинке: лучшие натуральные средства
- Пищевая сода всегда есть дома, поэтому станет прекрасным альтернативным средством для стирки. Она отлично справится с жирными пятнами, желтизной и серостью вещей, а также убьет неприятный запах. Пищевая сода безопасна для всех типов тканей и для стиральной машинки. Если есть желание придать своим вещам легкий аромат, можно в соду капнуть эфирное масло. Средство лучше засыпать прямо в барабан в количестве 50-60 граммов.
- Горчица. Этот порошок прекрасно справляется с выведением пятен и других загрязнений. Особенно он будет идеальным для шерстяных и шелковых вещей. Для стирки в машинке нужно взять 50 граммов горчицы и засыпать прямо на белье в барабане. После такого средства вещи будут мягкими и приятными на ощупь, будут пахнуть чистотой и свежестью. Следует знать, что температура стирки должна составлять не более 40 градусов.
- Лимонный сок. Еще один отличный продукт, который работает не хуже стирального порошка. Выжмите лимон или два в стакан и разбавьте его тремя стаканами теплой воды. Добавьте средство в порошковый отсек во время цикла стирки. Сок лимона отбелит все пятна и придаст вещам приятную свежесть. Нельзя пользоваться магазинным лимонным соком, потому что пятен только станет больше. Заменить сок в случае необходимости можно только лимонной кислотой.
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