Чем посыпать дорожки от льда: топ средств, чтобы не было скользко

С понижением температуры тротуары и ступеньки мгновенно превращаются в зону повышенной опасности. Период массовых падений и обращений к травмпунктам можно предупредить, если своевременно обработать поверхность противоскользящими средствами.

Для частного дома или подъезда лучше выбирать доступные и проверенные варианты, каждый из которых имеет свои особенности использования.

Традиционный метод

Самым популярным решением в Украине остается смесь песка и соли, которую часто называют пескосоль. Этот вариант эффективно работает даже при сильных морозах до –25 градусов, ведь компоненты дополняют действие друг друга.

Соль вступает в химическую реакцию со льдом и растапливает его, а песок создает необходимый абразивный слой, который делает поверхность шершавой и существенно улучшает сцепление подошвы с дорогой.

Несмотря на высокую эффективность, этот способ имеет существенные недостатки, о которых следует помнить владельцам.

Агрессивная солевая смесь со временем разрушает тротуарную плитку, кирпич и искусственный камень. Кроме того, от соли сильно страдает зимняя обувь пешеходов, а почва и растения рядом с дорожками могут погибнуть из-за чрезмерного засола.

Если вы все же выбираете этот метод, специалисты советуют вовремя убирать образовавшуюся снежную «кашу», чтобы минимизировать вред для покрытия и экологии.

Какая альтернатива

Эксперты считают каменную или мраморную крошку одним из лучших вариантов борьбы с гололедицей, хотя этот способ более ценен.

Главным преимуществом материала является его экологичность и безопасность, ведь крошка не вредит обуви, почве и лапам домашних животных.

Такое средство мгновенно создает надежное сцепление и не теряет своих свойств даже в самые сильные морозы. К тому же этот метод позволяет сэкономить в будущем, поскольку материал многократный: весной крошку можно смести, собрать и использовать в следующем сезоне.

Бюджетным заменителем дорогой мраморной крошки может стать обычный мелкий гравий, действующий по аналогичному принципу.

Что можно сделать из подручных средств

Для владельцев частных домов, пользующихся печным отоплением или имеющих камины, идеальным вариантом борьбы со льдом станет обычная зола.

Она работает так же как песок, создавая шероховатую поверхность, но имеет важное дополнительное преимущество, поскольку удобряет почву, а не уничтожает ее.

Чтобы усилить противоскользящий эффект, хозяева часто смешивают пепел с песком или добавляют большие опилки хвойных деревьев. Такая смесь не сможет растопить толстый слой льда, однако гарантированно убережет вас от падения на скользких ступенях или дорожках в саду.

Также существует простой лайфхак для экстренных ситуаций: лед можно сначала полить крутым кипятком, быстро счистить размерзшую массу лопатой и лишь затем посыпать поверхность песком для надежности.

